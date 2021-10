Rainha Elizabeth é hospitalizada mas já retornou a Windson e está em bom estado, diz palácio

A rainha Elizabeth 2ª, 95, passou a noite entre quarta (20) e quinta-feira (21) hospitalizada, mas já retornou ao Castelo de Windsor nesta quinta e está em bom estado, disse o Palácio de Buckingham, em nota.

"Seguindo recomendação médica para repousar por alguns dias, a rainha foi ao hospital na tarde desta quarta para exames preliminares e retornou ao Castelo de Windsor no horário do almoço de hoje [quinta], e está em bom estado", diz o texto do palácio.

Uma pessoa próxima à monarquia ouvida pela agência de notícias Reuters disse que a rainha ficou no hospital por questões práticas e que sua equipe médica adotou uma abordagem cautelosa. Ela já retornou ao trabalho na tarde desta quinta, assumindo atividades leves.





Devido à recomendação médica, Elizabeth 2ª cancelou uma viagem oficial à Irlanda do Norte, nesta quarta, onde estava previsto um encontro com a população, incluindo alunos da escola de Hillsborough, que recentemente foi oficialmente renomeada para Hillsborough Real, segundo o jornal britânico The Guardian.

A rainha também planejava participar de uma missa em Armagh nesta quinta para celebrar o centenário da fundação da Irlanda do Norte.





A saúde de Elizabeth 2ª tem chamado a atenção da mídia local recentemente. Na última semana, ela foi vista usando uma bengala pela primeira vez em um grande evento público ao participar de celebração do centenário da Legião Real Britânica.





Anteriormente, ela havia usado o item de apoio em 2003 e 2004 após uma operação no joelho, mas esta foi a primeira vez que utilizou para seu conforto e não por um motivo médico específico. No entanto, como o evento foi realizado na Abadia de Westminster, acredita-se o terreno irregular na área externa do edifício pode ter colaborado para a decisão.





Além disso, a equipe médica de Elizabeth 2ª recomendeu que ela deixasse de ingerir álcool diariamente, segundo a revista Vanity Fair. Segundo a publicação, a rainha gosta de beber, quase todas as noites, um dry martini. O conselho faria parte da preparação do Jubileu de Platina, em 2022, quando ela completa 70 anos no trono.





Apesar das preocupações e da idade, a rainha recusou o título de "Oldie of the Year" (velho do ano), concedido por uma revista do Reino Unido a membros das gerações mais velhas que contribuíram com a sociedade.





"A majestade acredita que uma pessoa é tão velha quanto se sente, assim como acredita que não atende aos critérios para aceitar [o prêmio] e espera que se encontre um destinatário mais digno", escreveu Tom Laing-Baker, secretário da rainha, em carta ao escritor Gyles Brandreth, que preside a premiação.





A revista The Oldie organiza o prêmio há 29 anos e já concedeu o título ao marido de Elizabeth 2ª, o príncipe Philip, morto em abril, aos 99 anos.