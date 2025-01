Raquel Palma faz nesta quinta-feira o último show do Viva Elis 2025

A poética do feminino ganhou forte expressão na voz de Elis Regina. E, no último show do projeto Viva Elis 2025, a cantora londrinense Raquel Palma carrega essa força num repertório que traz sucessos da Pimentinha e também o lado B dos discos que impulsionaram gerações de mulheres.





Mesmo depois de tantos anos da sua partida, Elis permanece como “uma força que nos alerta”, exatamente como diz o verso da música escrita por Milton Nascimento. As letras cantadas por Elis reverberam de um jeito especial em um corpo feminino, já que poucas conseguem expressar de um modo tão profundo o que é ser mulher, ser complexa, ser presente, ser em toda a imensidão desse universo feito de amores, dores, alegrias e desafios.

É com todos estes sentimentos que Raquel Palma, multitalento da cena artística de Londrina, encerra a programação do Viva Elis 2025 com um show onde ela reflete, no palco do Bar Valentino, o que cada um tem de Elis dentro de si.





Com direção musical de Gabriel Zara, o show traz um repertório escolhido de uma maneira muito orgânica, com músicas que tocam profundamente Raquel Palma e dialogam com as fases da sua vida, desde a infância, até ser a mãe do menino Bento, nome escolhido por causa da música do Gilberto Gil, ‘Rebento’, gravada por Elis no comecinho da década de 80.

“A escolha das músicas do setlist não foi muito racional no sentido de propor um percurso histórico ou fazer necessariamente essa ou aquela música da Elis ou, de retratar essa ou aquela fase da cantora. Único cuidado foi o de colocar músicas mais para cima porque a minha tendência é pôr todas aquelas de fossa”, diz rindo.





“Escolhi algumas músicas lado B também, não só porque acho importante, mas porque são músicas que me atravessam bastante, como aquela que deu nome ao meu filho, ‘Agnus Sei’ de João Bosco e Aldir Blanc, e ‘Essa Mulher’ de Joyce Moreno e Ana Terra”, revela.





A plateia também vai poder soltar a voz com grandes sucessos de Elis junto com Raquel, com a interpretação de ‘Maria Maria’, ‘Como Nossos Pais’, ‘Fascinação’ entre outras, todas executadas com o virtuosismo da banda, formada especialmente para o show no Viva Elis, e composta por Elthon Dias na bateria, Luciano Silva na guitarra, Fabricio Martins no teclado, Gabriel Zara no contrabaixo e ainda, a participação especial de Cícero Cordão no trompete e Gabriel Peixoto, no saxofone. As cantoras Silvia Borba e Natália de Oliveira também fazem uma participação especial no show.





