Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
POLÍTICA

Ratinho Jr tem aprovação de 84,2% no PR, segundo pesquisa

Redação Bonde
20 out 2025 às 10:03

Compartilhar notícia

Roberto Dziura Jr./AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Pesquisa da Futura/Apex apontou que o governador Ratinho Junior (PSD) tem 84,2% dos entrevistados aprovam a gestão, maior patamar da série.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

A aprovação de Ratinho Junior era de 78,8% em abril, passando para 83,1% em junho e alcançando os 84,2% em outubro.


Foram entrevistadas 800 pessoas por telefone, moradores do Paraná, com idade acima de 16 anos. O questionário foi aplicado entre os dias 8 a 10 de outubro. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Publicidade


A aprovação do governador é maior entre os homens, com 88,1%, enquanto que com as mulheres é de 80,6%. Dentre as regiões, todas possuem índice superior a 75,5%, sendo que na Região Centro-Sul ele é aprovado por 93,8%, no Norte Pioneiro por 91,9% e no Noroeste por 89,6%. Em Curitiba e na Região Metropolitana o resultado é superior a 82%.


A pesquisa também traz dados sobre a avaliação do governador. Para 72,8% a gestão é ótima ou boa, e 18,5% avaliam o governo como regular.

Publicidade


A avaliação de 72,8% é a maior da série histórica da pesquisa, que vem em uma crescente. Em abril, esse índice era de 63,7%, passando para 69,7% em junho, se mantendo estável em julho e chegando ao patamar atual.


A melhor avaliação do governador está na faixa etária de 35 a 44 anos, com 77,5%; entre os evangélicos, com 79,2%; e com mais de 70% em praticamente todas as faixas de renda familiar. No recorte de gênero, 78,4% dos homens avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto que com as mulheres esse índice é de 67,7%.

Cadastre-se em nossa newsletter


A pesquisa também traz o recorte por região, onde todas possuem um índice de aprovação superior a 62%, com resultado mais significativo no Noroeste, com 85,4%; Centro-Sul, com 81,5%; e Sudeste, com 80,8%.


politica Paraná Governador do Paraná aprovação Ratinho Junior Ratinho Junior Pesquisa
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas