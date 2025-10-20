Ratinho Jr tem aprovação de 84,2% no PR, segundo pesquisa

Pesquisa da Futura/Apex apontou que o governador Ratinho Junior (PSD) tem 84,2% dos entrevistados aprovam a gestão, maior patamar da série.





A aprovação de Ratinho Junior era de 78,8% em abril, passando para 83,1% em junho e alcançando os 84,2% em outubro.





Foram entrevistadas 800 pessoas por telefone, moradores do Paraná, com idade acima de 16 anos. O questionário foi aplicado entre os dias 8 a 10 de outubro. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais.



A aprovação do governador é maior entre os homens, com 88,1%, enquanto que com as mulheres é de 80,6%. Dentre as regiões, todas possuem índice superior a 75,5%, sendo que na Região Centro-Sul ele é aprovado por 93,8%, no Norte Pioneiro por 91,9% e no Noroeste por 89,6%. Em Curitiba e na Região Metropolitana o resultado é superior a 82%.





A pesquisa também traz dados sobre a avaliação do governador. Para 72,8% a gestão é ótima ou boa, e 18,5% avaliam o governo como regular.

A avaliação de 72,8% é a maior da série histórica da pesquisa, que vem em uma crescente. Em abril, esse índice era de 63,7%, passando para 69,7% em junho, se mantendo estável em julho e chegando ao patamar atual.





A melhor avaliação do governador está na faixa etária de 35 a 44 anos, com 77,5%; entre os evangélicos, com 79,2%; e com mais de 70% em praticamente todas as faixas de renda familiar. No recorte de gênero, 78,4% dos homens avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto que com as mulheres esse índice é de 67,7%.

A pesquisa também traz o recorte por região, onde todas possuem um índice de aprovação superior a 62%, com resultado mais significativo no Noroeste, com 85,4%; Centro-Sul, com 81,5%; e Sudeste, com 80,8%.



