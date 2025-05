Receita Federal apreende 188 quilos de cabelo contrabandeado em Ibiporã

Altamente procurado pela aplicação em diversos setores, como indústria cosmética, moda e extensões capilares, a demanda por cabelo natural tem sido bastante elevada, informa a Receita Federal. Porém, a importação de cabelos humanos é regulamentada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e, para ingressar no país, é preciso cumprir as rígidas exigências sanitárias.

Equipes de repressão ao contrabando da Delegacia da Receita Federal em Londrina recuperaram 188 quilos de cabelos humanos que estavam em um veículo Nissan que vinha da zona de fronetira do Paraná, na tarde desta quinta (30), durante monitoramento de rodovias que servem Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). A carga apreendida foi avaliada em R$ 380 mil e tinha como destino final a cidade de São Paulo.





A Receita Federal informa ter registrado o aumento do contrabando desse tipo de produto. Com a prática, o infrator evita a vigilância sanitária, os encargos fiscais e supre a demanda crescente e lucrativa do mercado de estética.





A Receita Federal vai iniciar procedimentos para aplicar o perdimento da mercadoria e do veículo, além de buscar outros possíveis envolvidos e financiadores da ação criminosa. Após o devido processo legal e a verificação sanitária, os cabelos humanos serão doados para instituições de assistência social e hospitalar, em especial para o atendimento de pessoas que perdem temporariamente os cabelos em decorrência de tratamentos para doenças oncológicas.





A Receita Federal reforça que o combate ao contrabando e ao descaminho é essencial para a arrecadação de impostos, a livre concorrência e a preservação da saúde pública.