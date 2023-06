Novo terminal do Acapulco, na zona sul de Londrina, deve ficar pronto só em outubro

Previstas para serem entregues na segunda semana de julho, as obras de reconstrução do terminal do Acapulco e de duplicação da marginal da PR-445, na zona sul de Londrina, vão demorar, pelo menos, mais três meses para ficarem prontas. O consórcio responsável pelos trabalhos pediu a prorrogação do contrato, o que foi aceito pela prefeitura. Agora, o novo prazo é outubro deste ano.





O consórcio, liderado por uma empresa de Cascavel (Oeste), alegou seis motivos para justificar a não conclusão dentro do que estava acordado: demolição do antigo terminal, chuvas, muro de contenção, rede de água e esgoto da Sanepar e aquelas já existentes e pavimentação asfáltica.

“Após a conclusão do terminal provisório, a equipe responsável pela administração dos terminais iniciou a migração da operação para o terminal provisório. Esta mobilização levou cerca de um mês. Até a liberação da área, a contratada ficou limitada apenas à execução de alguns serviços externos, que representam uma pequena parcela da obra, não conseguindo evoluir adequadamente neste período”, destacou o engenheiro responsável pela fiscalização no documento em que a FOLHA teve acesso.





