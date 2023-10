Reformas e pinturas em cemitérios de Londrina podem ser feitas até dia 27

A Prefeitura de Londrina, por meio da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários (Acesf), está intensificando o trabalho de limpeza nos cemitérios municipais para o feriado de Finados, celebrado no dia 2 de novembro. Cerca de 150 mil pessoas devem visitar os 13 cemitérios municipais nesta data, sendo cinco localizados na área urbana e oito distritais.









Segundo o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, a limpeza nos cemitérios ocorre diariamente, de maneira contínua, porém, nas semanas que antecedem o feriado de Finados, a movimentação de visitantes e prestadores de serviço se intensifica, aumentando geração de resíduos e, portanto, a necessidade de intervenção por parte da Autarquia.

Publicidade

Publicidade





“A geração de resíduos é bem elevada, cerca de cinco toneladas de resíduos são retiradas por dia dos cemitérios. No dia de Finados, toda a equipe de servidores da Acesf estará trabalhando nos cemitérios municipais, realizando orientações sobre descarte de embalagens plásticas, auxiliando na localização de jazigos e tirando dúvidas dos visitantes”, ressaltou Deliberador.





A Acesf lembra toda a população de Londrina que é permitida somente a colocação de vasos de flores naturais, sem a embalagem plástica que os envolve. As plantas artificiais são proibidas, pois elas podem acumular água parada, que serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças.

Publicidade





Prazos para obras – A Acesf também informa os prazos para a realização de reformas,

Publicidade

pinturas, lavagens e demais serviços nos jazigos. Reforma de jazigos (até 27/10); pinturas de jazigos (até 28/10); lavagem de jazigos e demais serviços (até 29/10). Após os prazos, os trabalhos podem ser retomados no dia 3 de novembro.







Publicidade

A autarquia alerta que, para os serviços de pintura e reforma de jazigos, é necessário retirar licença na diversão de cemitérios da Acesf, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Divisão de Cemitérios. O local fica na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.948. O munícipe deverá informar seu nome completo, CPF e o telefone do pintor ou pedreiro. No caso de limpeza, lavagem, instalação de placas e demais serviços, não é necessário obter a autorização. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone (43) 3372-7881.









Consulta de localização – Os cemitérios Jardim da Saudade, São Pedro, João XXIII e Padre Anchieta, foram georreferenciados, permitindo que o cidadão consulte, no site da Acesf, tanto a numeração do jazigo quanto a localização exata, exibida em um mapa. Essa ferramenta visa facilitar a localização de jazigos por parte dos visitantes, além de ser uma ferramenta importante no trabalho do dia-a-dia dos cemitérios.

Publicidade





Missas – Foram confirmadas missas nos seguintes locais e horários no Dia de Fiandos: Cemitério São Pedro, às 9h; Cemitério João XXIII, às 9 h; Cemitério Padre Anchieta, às 9h30; Cemitério Jardim da Saudade, às 9h; Cemitério Distrital de Irerê, às 9h30; Cemitério Distrito de Paiquerê, às 8h; Cemitério Maravilha, às 9h.

Publicidade

Publicidade

Gostei