Região de Maringá tem quatro acidentes com cinco feridos e uma morte

Quatro acidentes deixaram cinco feridos e, em um deles, um rapaz de 20 anos perdeu a vida durante a noite deste domingo (19) na região metropolitana de Maringá (Noroeste).

Na primeira situação, por volta das 18h, um homem atravessou a rodovia em uma faixa própria e foi atropelado por um automóvel Cruze, no km 167 da BR-376, entre Maringá e Mandaguaçu. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pedestre foi encaminhado com lesões graves ao Hospital Universitário de Maringá.

Outro acidente foi em Sarandi, no km 182, também na BR-376. Um motociclista que seguia no sentido Maringá bateu violentamente na traseira de um automóvel Toyota SW4 e foi levado em estado grave ao Hospital Metropolitano de Sarandi.





No terceiro, uma jovem de 25 anos capotou um veículo Peugeot quando dirigia na mesma rodovia no sentido Mandaguari a Marialva. Ela sofreu ficou gravemente ferida e um passageiro que a acompanhava sofreu lesões moderadas.

Acidente com óbito





O quarto acidente tirou a vida de um rapaz de 20 anos e deixou outro jovem gravemente ferido, por volta das 23h30 no km 185 da BR-376, entre Sarandi e Marialva. Informações levantadas pela PRF indicaram que dois motociclistas seguiam sentido Marialva e se chocaram. Um dos condutores foi atropelado por um Volkwagen Gol que dirigia na retaguarda, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





O outro motociclista, de 22 anos, foi socorrido em estado grave para o Hospital Metropolitano de Sarandi. O motorista do gol não se feriu e não teve presença de álcool indicada no teste etilômetro, informou a polícia.