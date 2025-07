Relíquias do Beato Carlo Acutis estarão em Londrina nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira, 04 de julho, às 19h30, a Paróquia São José Operário, em Londrina, será palco de uma noite única de espiritualidade e comunhão: "ORIGINAL – Vista essa camisa!". O evento é um encontro voltado especialmente para a juventude, inspirado na vida e no testemunho do Beato Carlo Acutis, jovem italiano que será canonizado no próximo dia 7 de setembro de 2025, data que coincide simbolicamente com o Dia da Independência do Brasil.





A programação começa com a Santa Missa presidida por Frei Carlos Acácio, frade capuchinho e missionário, que foi o primeiro estrangeiro a assumir como reitor um santuário na Itália: o Santuário do Despojamento, em Assis. O mesmo local onde São Francisco de Assis se despojou de suas vestes diante do pai e do bispo, em um gesto radical de entrega a Deus. É neste santuário que repousa o corpo do Beato Carlo Acutis.

Em seguida, Frei Carlos conduzirá uma catequese profunda com o tema: “Carlo Acutis: extraordinário com os pés no chão e o coração no Céu”, apresentando a espiritualidade e o exemplo de santidade de um jovem que fez da Eucaristia sua “autoestrada para o Céu”.





Um dos pontos altos da noite será a veneração das relíquias de 1º e 2º grau de Carlo. Entre elas, uma relíquia muito especial: a camiseta usada por Carlo, doada por seus pais — peça que estampa a palavra “ORIGINAL”, ecoando o célebre ensinamento de Carlo: “Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias.”

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, especialmente à juventude. Como gesto concreto de caridade — tão presente na vida de Carlo — os organizadores pedem a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.





Serviço:

Data: 04 de julho de 2025

Horário: 19h30

Local: Paróquia São José Operário – Londrina/PR

Doação: 1kg de alimento não perecível (destinado aos pobres)

Programação: Santa Missa, catequese com Frei Carlos Acácio e veneração das relíquias do Beato Carlo Acutis









