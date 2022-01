Réveillon: PM reduz ocorrências sobre perturbação de sossego no litoral do PR

A PM (Polícia Militar), por meio da Operação Verão, atendeu menos situações relacionadas a perturbação de sossego no litoral do Paraná nesta passagem de 2021 para 2022, na comparação com o réveillon passado. Foram oito casos nas festas do último fim de semana contra 23 no feriado anterior.

As orientações, por sua vez, aumentaram para 12.109. Na transição 2020-2021, o número foi de 6.848.

O total de ocorrências registradas é de 711, número também menor aos 833 atendimentos referentes a 2021.





Outra queda foi no total de prisões: ocorreram 59 casos, ante 109 efetuadas no réveillon anterior.





Nesta festa de passagem de ano, foram entregues 7.645 pulseirinhas de identificação para crianças nos módulos móveis da PM.

O balanço é da Seção de Planejamento da PM na Operação Verão, entre os dias 31 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022.