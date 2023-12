Roda de conversa discute gordofobia nesta sexta-feira (8)

Pessoas gordas enfrentam cotidianamente uma série de desafios para integrar-se plenamente na sociedade. Essas barreiras, muitas vezes enraizadas em preconceitos, refletem-se tanto nos estigmas sociais quanto na inadequação de espaços físicos que não contemplam a diversidade de corpos existentes. Diante desse cenário, nesta sexta-feira (8), os programas de pós-graduação em Comunicação (PPGCom) e Psicologia (PPGPSI) da UEL vão realizar a roda de conversa “Basta de Gordofobia: Lute como uma Gorda!”

Como proposta, o evento busca desconstruir um cenário social marcado por preconceitos e estigmas.

A atividade vai contar com a presença da filósofa e professora do PPGCom da UEL, Malu Jimenez. O evento começa às 9h, na Sala de Eventos do CECA (683). No período da tarde, às 17h, a professora lançará olivro intitulado “Lute como uma Gorda”, na livraria Olga, com bate papo e autógrafos.





A discussão sobre as corporalidades gordas traz à tona um tema nem sempre debatido nas pautas de ciência, comunicação e saúde. Pelo menos, não da forma como a pesquisadora e ativista alerta em suas palestras, em que revela a visão preconceituosa em relação a esses corpos, associando-as a doenças, com o uso de nomenclaturas como “obesidade”, entre outras. Segundo a autora e pesquisadora, essas desconstruções são necessárias, para que os estigmas que encarceram corpos em espaços, roupas e sensos estéticos sejam modificados.





Malu Jimenez é doutora em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), pós-doutoranda em Psicossociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora-pesquisadora na pós-graduação Diversidade e Inclusão em Gestão pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Além disso, Malu também é coordenadora da “Pesquisa Gorda – Grupo de Estudos Transdisciplinares das Corporalidades Gordas no Brasil”.





Os dois encontros terão entrada franca, sem necessidade de inscrição prévia e são abertos a todos os interessados, da UEL ou da comunidade externa.