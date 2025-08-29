Rodoviária de Londrina divulga novos valores das taxas de serviços e estacionamento

O estacionamento e alguns serviços oferecidos no Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) terão novos valores a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro. O último reajuste nas taxas da rodoviária havia ocorrido, há três anos e meio, em 1º de março de 2022.





Para deixar o veículo no estacionamento, por exemplo, o motorista vai continuar com a isenção de 15 minutos – tempo suficiente, inclusive, para realizar embarques, desembarques e entregas de encomendas. A partir do 16º minuto até o 30º minuto, a taxa passará de R$ 4,00 para R$ 5,00. Do 31º minuto até o 60º minuto (1 hora), irá de R$ 8,00 para R$ 10,00. Outros valores do estacionamento também serão modificados a partir da próxima semana (veja tabela abaixo).













Além do estacionamento, a administração do Terminal Rodoviário de Londrina também vai alterar os valores de outros serviços que são oferecidos no local, depois de 42 meses congelados. Para tomar banho, por exemplo, inclusive com o fornecimento de toalha, a taxa vai passar de R$ 15,00 para R$ 20,00.





Cobrada das empresas de turismo e operadoras que fazem embarque e desembarque de passageiros no TRL, a chamada taxa de “Aporte e Turismo”, que hoje é de R$ 100,00, vai passar para R$ 125,00.





Para mais informações a respeito dos novos valores o usuário pode ligar para o Terminal Rodoviário de Londrina no telefone (43) 3372-1800.



