Rodoviária espera mais de 40 mil passageiros durante o feriado da Independência

Entre esta quarta-feira (6) e a próxima segunda-feira (11), intervalo que compreende o feriado da Independência do Brasil (7), aproximadamente 40.570 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo.





De acordo com informações coletadas junto às concessionárias que operam no local, a expectativa é que a movimentação de viajantes observada no período seja 20% superior à média diária registrada entre janeiro e agosto, quando 5.634 pessoas utilizaram as instalações da rodoviária.

São Paulo, Curitiba, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, São José do Rio Preto, além de Foz do Iguaçu e municípios do litoral catarinense, encabeçam a lista dos destinos mais procurados por quem deixará a cidade para aproveitar o feriado prolongado.





O maior volume de embarques deve ocorrer nos dias 6 e 10, enquanto os desembarques devem movimentar o TRL de forma mais intensa em 7 e 11 de setembro. Segundo as operadoras, todo esse acréscimo no fluxo resultará na colocação de 220 ônibus extras nas estradas.

Para dar suporte ao elevado número de passageiros e acompanhantes a circular pela rodoviária nos próximos dias, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que administra o espaço, designará agentes municipais para fazer o monitoramento do tráfego e a orientação dos condutores. Já o reforço no patrulhamento de segurança deve ficar a cargo da Guarda Municipal (GM).





O superintendente do TRL, Sandro Neves, afirma que, como em outras épocas, alguns cuidados devem ser tomados para que os deslocamentos aconteçam com tranquilidade e segurança. “Portar documento pessoal com foto é um dos principais, já que a não apresentação de uma cédula válida pode impedir o cidadão de embarcar”, conta.

Neves destaca que chegar ao terminal com antecedência em relação aos horários de partidas também é fundamental, pois existe a possibilidade de trânsito lento nas vias do entorno, sobretudo no período noturno.





Adquirir passagens de ida e volta pode ajudar a poupar tempo, assim como identificar bagagens e mantê-las sempre por perto contribui para evitar furtos e extravios, ressalta o superintendente.

Ele aproveita para lembrar que menores de 16 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis, não podem deixar o município sem apresentar autorização expedida em cartório. “Tal exigência visa a proteção de nossas crianças e adolescentes”, afirma.





Para informações sobre itinerários e serviços oferecidos pelo TRL, o público pode entrar em contato pelo telefone (43) 3372-1800. As consultas podem ser feitas ainda no endereço www.trl.com.br. (Danylo Alvares, n.com)