Roger Silva é o novo treinador do Londrina EC na Série C

Roger Silva, ex-Athletic-MG, é o novo técnico do Londrina para o restante da temporada e buscar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. A direção do LEC não confirma, mas o repórter Reinaldo Furlan da rádio Paiquerê 91,7 informou nesta quinta-feira (5) que fontes próximas ao treinador confirmaram o acerto. Roger vai substituir Claudinei Oliveira que, surpreendeu, ao pedir demissão na quarta-feira (4) para dirigir o Paysandu-PA, que está na zona do rebaixamento da Série B.





Ex-centroavante de 40 anos, Roger Silva conseguiu o acesso à Segunda Divisão nacional no ano passado pela equipe mineira, batendo o próprio Londrina no jogo decisivo do quadrangular. Ele estava no clube mineiro desde março de 2024 e entregou o cargo após a derrota para o Cuiabá, por 2 a 0, pela 10ª rodada da Série B.

Em campo, ele vestiu as camisas de Botafogo, Corinthians, São Paulo, Internacional e outros clubes antes de migrar a carreira para a beira do campo, em 2021.





Como treinador, Roger Silva trabalhou na Inter de Limeira, Pouso Alegre, Manaus e Primavera, além de ter três passagens pelo Athletic-MG.





A estreia de Roger no Tubarão será no dia 15 diante do Figueirense, no estádio Vitorino Gonçalves Dias.