Rolândia abre consulta popular para elaboração do Orçamento de 2026 e do PPA

A Prefeitura de Rolândia está promovendo uma consulta pública para que os moradores contribuam com sugestões na elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e do PPA (Plano Plurianual) 2026–2029. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Finanças.





Por meio de um formulário online, os cidadãos podem indicar onde e como gostariam que os recursos públicos fossem aplicados, apontando prioridades em obras, serviços, ações e demais melhorias no município.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A LOA define as diretrizes de investimento da Prefeitura para cada ano, com base no planejamento feito no exercício anterior. Já o PPA estabelece metas e objetivos a serem alcançados ao longo de quatro anos.





O formulário está disponível no site da Prefeitura, no link: http://servicos.rolandia.pr.gov.br/ppa/form_questionario/.