Rolândia abre consulta popular para elaboração do Orçamento de 2026 e do PPA

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 mai 2025 às 09:57

Anderson Coelho - Getty Images
A Prefeitura de Rolândia está promovendo uma consulta pública para que os moradores contribuam com sugestões na elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e do PPA (Plano Plurianual) 2026–2029. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Finanças.


Por meio de um formulário online, os cidadãos podem indicar onde e como gostariam que os recursos públicos fossem aplicados, apontando prioridades em obras, serviços, ações e demais melhorias no município.

A LOA define as diretrizes de investimento da Prefeitura para cada ano, com base no planejamento feito no exercício anterior. Já o PPA estabelece metas e objetivos a serem alcançados ao longo de quatro anos.


O formulário está disponível no site da Prefeitura, no link:  http://servicos.rolandia.pr.gov.br/ppa/form_questionario/.

