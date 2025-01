Rolândia comemora 81 anos de história com quatro dias de festa

A partir deste sábado (25) até terça-feira (28), o Estádio Erich George e a avenida Presidente Bernardes, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), serão o ponto de encontro de muitas famílias em busca de lazer e entretenimento.





Por meio da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou a programação dos 81 anos da cidade com ampla grade de shows e feira gastronômica.

O cantor Luan Pereira se apresenta neste sábado, a dupla Pedro Paulo e Alex no domingo (26) e na segunda-feira (27), será a vez de Guilherme e Benutto. Muito prestigiada também é a dupla local João Vitor e Gabriel e são aguardadas com expectativa as atrações do Mato Grosso As Gurias e a dupla Bruno Reis e Thiago.

