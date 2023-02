Rolândia: mulher é amarrada e deixada em carro em chamas por suposto amante

Uma mulher foi amarrada e deixada em um carro em chamas em uma estrada rural de Rolândia. A PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações Policiais Miliraes) na manhã desta terça-feira (14) por um indivíduo que visualizou o veículo queimado.





No local, os policiais encontraram a mulher no exterior do automóvel, com o corpo queimado e sangrando. De acordo com a PM, a vítima conseguiu sair do carro, mesmo com as pernas amarradas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado e a mulher foi encaminhada para a Ala de Queimados do HU (Hospital Universitário). Informações preliminares indicam que cerca de 90% do corpo da vítima contém queimaduras.





Nas proximidades de onde o veículo foi encontrado, os policiais avistaram um homem, que também apresentava queimaduras nos braços. Existem suspeitas de que o indivíduo seria amante da vítima e teria a amarrado e ateado fogo no veículo.





A PM investiga se o crime foi motivado pela não aceitação do fim do relacionamento por parte do suspeito.