Rolândia se prepara para implantar estacionamento rotativo

Toda a vez que tenta estacionar na área central de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), o aposentado Nahim Adas vive o mesmo dilema.





“É terrível conseguir vaga, ainda mais perto das lojas. Tem funcionário do comércio que deixa o carro estacionado o dia inteiro. Além disso, muitas pessoas não respeitam as vagas de idosos e deficientes físicos”, relatou. Mas o problema pode estar com os dias contados.



A prefeitura abriu um edital de manifestação de interesse para empresas que desejam realizar estudos de modelagem técnica e jurídica para implantação do estacionamento rotativo. O cadastro deve ser feito até dia 19 deste mês e a proposta precisa ser apresentada ao município até 90 dias após a autorização. Não haverá custos para os cofres do poder público.





“Apresentando este estudo para nós, vamos verificar qual é o mais viável”, destacou o procurador geral de Rolândia, Wilson Sócio Junior. É a partir deste estudo que serão definidas as vias que terão o programa, valores, tempo máximo de permanência dos veículos e formas de pagamento e o modelo como um todo.





