Saiba quais são as 20 empresas que mais geram empregos em Londrina

Na véspera do do aniversásrio de 88 anos de Londrina, que é comemorado neste sabado (10), a Prefeitura de Londrina e a Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) entregaram aos diretores das 20 empresas que mais geram empregos formais na cidade. Entre as homenageadas estão empresas da área de alimentação, educação, saúde e tecnologia. Os dados são com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do mês de outubro. Confira a lista:





1º Irmãos Muffato S.A. - 2.184



2º Editora E Distribuidora Educacional S.A (Unopar/Pitágoras) - 2.037



3º Plaenge Empreendimentos Ltda - 2.031

4º Associação Evangélica Beneficente De Londrina (Hospital Evangélico) - 1.650

5º Irmandade Santa Casa De Londrina - 1.280

6º Tata Consultancy Serviços Do Brasil Ltda - 1.244

7º A. Yoshi Engenharia e Construções Ltda - 1.100

8º Instituto de Câncer de Londrina - 1.052

9º Fast Ariam Equipamentos Ltda – 945

10º Centrallimp Limpeza E Serviços Ltda – 932

11º Viação Garcia Ltda – 929

12º Unimed De Londrina Cooperativa De Trabalho Médico – 915

13º Instituto Filadélfia De Londrina (Unifil/Colégio Londrinense)– 912

14º Amcor Flexibles Do Brasil Ind. Com. De Embalagens Ltda – 778

15º Casa Viscardi S.A. Comercio E Importação – 770

16º TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina) Ltda – 761

17º Atos Do Brasil Ltda – 740

18º Companhia Cacique De Café Solúvel – 652

19º Atlas Schindler Ltda – 639

20º Hospital Do Coração - 611