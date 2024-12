Número de pessoas com o nome negativado cai em novembro em Londrina

Os dados do SPC/ACIL (Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina), referentes ao mês de novembro, indicam que o índice de consumidores que não conseguiram pagar suas dívidas em dia e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplência apresentou uma queda de 27% em relação a novembro de 2023. Somando os 11 meses de 2024, no entanto, houve um crescimento de 13,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Positivados





Entre os consumidores que conseguiram negociar ou pagar as dívidas atrasadas, saindo da inadimplência, os índices do SPC/ACIL apontam uma elevação de 1,3%, na comparação com novembro do ano passado. No acumulado do ano, houve um aumento de 20,7% entre os consumidores que saíram do cadastro de negativados, em relação ao mesmo período de 2023.





“Como o percentual de consumidores que conseguiram deixar o cadastro de restrição ao crédito está bastante superior ao de 2023, mesmo com o aumento ao longo do ano no percentual de inadimplentes, a base de pessoas com capacidade de tomar crédito ficou mais ampla”, explica Marcos Rambalducci, consultor de economia da ACIL. “Com a manutenção de números positivos na quantidade de pessoas empregadas e a entrada do 13º salário, a expectativa é que esses números melhorem ainda mais para dezembro”, complementa.

