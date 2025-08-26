SAMAE abre processo simples simplificado para contratação de encanador em Ibiporã

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Ibiporã abriu nesta segunda-feira (25) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação de 15 Agentes de Operações, na função de encanador. A seleção busca reforçar a equipe responsável pelos serviços de manutenção e reparos nas redes de água e no sistema de esgoto do município.





As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 5 de setembro de 2025. Os interessados devem se atentar ao prazo. De acordo com o edital, os candidatos selecionados serão contratados em regime temporário, mas com possibilidade de prorrogação do vínculo caso haja necessidade.

O contrato inicial terá validade de até 12 meses. Caso seja necessária a continuidade dos serviços, o período poderá ser estendido por mais 12 meses, em caráter excepcional.





Essa medida tem como objetivo garantir agilidade e eficiência na prestação de serviços à população, especialmente diante da crescente demanda por manutenção da infraestrutura hídrica e de esgotamento sanitário.

Os agentes contratados irão atuar diretamente no trabalho de campo, executando atividades de reparo, instalação e manutenção nas redes de água e esgoto. A função exige responsabilidade e comprometimento, já que envolve serviços essenciais para o abastecimento e a qualidade de vida da população de Ibiporã.





Mais informações sobre o processo seletivo, como requisitos, documentação necessária e etapas da seleção, estão disponíveis no site, na aba “cidadão” - “concursos”.

Inscrições: Processo Seletivo Simplificado - PSS 2025 | e-inscrição







