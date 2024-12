Samu de Santo Antônio da Platina recebe ambulância do Ministério da Saúde

O Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro) recebeu do Ministério da Saúde uma ambulância zero quilômetro da categoria de USA (Unidade de Suporte Avançado).





A entrega foi feita nesta quarta-feira (4), na base do serviço, localizada no Centro Municipal de Especialidades Médicas.

O veículo, no valor de R$289 mil, foi recebido pelo prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, pelo prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares, e pelo diretor Antonioni Palhares.





A ambulância é composta por itens utilizados em casos mais graves, quando há a necessidade de intervenção médica, como equipamentos para cardioversão, desfibrilação e ventiladores mecânicos, semelhantes aos equipamentos de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) móvel.





Com a chegada do veículo, a base do Samu platinense que atualmente é categorizada como USB (Unidade de Suporte Básico), composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem, passa a ser de USA (Unidade de Suporte Avançado), formada por um condutor socorrista, um enfermeiro e um médico.





