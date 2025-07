Sanepar alerta para golpes com sites falsos no pagamento da fatura

Zanetti reforça que é importante não clicar em links patrocinados , que podem levar a sites falsos e induzir os clientes a golpes cibernéticos. “Pedimos que nossos clientes sempre busquem os canais oficiais de relacionamento com a Sanepar e que denunciem os golpes para que outras pessoas não tenham prejuízos. Na dúvida, sempre entre em contato com a Sanepar pelos canais oficiais”, afirma.

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) divulgou, nesta sexta-feira (11), um alerta a seus clientes para que fiquem atentos a sites falsos, reforçando que acessem apenas o endereço oficial da empresa na internet: www.sanepar.com.br . De acordo com a instituição, "golpistas criaram vários sites falsos, com outros endereços, e estão tentando enganar as pessoas e roubar o dinheiro do pagamento das contas de água pela internet, inclusive com a geração de falsos boletos para o suposto pagamento de contas . Isso tem ocorrido de tempos em tempos e a Sanepar tem denunciado os casos, buscando orientar os clientes sobre a situação”, explicou o diretor comercial da Sanepar, Bihl Zanetti.





CANAIS

A Sanepar informa que disponibiliza diversos canais para o atendimento aos seus clientes. Os meios virtuais funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano, incluindo finais de semana e feriados: telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita); e-mail [email protected]; WhatsApp (41) 99544-0115.

O QUE FAZER





A Sanepar também recomenda que os sites falsos sejam denunciados à polícia e informados para a Sanepar pelo e-mail [email protected].

Caso tenha sido vítima de um golpe em que criminosos se passam por uma empresa, é possível entrar em contato com a instituição financeira de destino do pagamento. O Banco Central criou um mecanismo conhecido como bloqueio cautelar. Com essa medida, a instituição pode fazer um bloqueio.





Outra medida é registrar boletim de ocorrência, munido de todos os documentos que comprovem o golpe do pix. Em seguida, envie o BO à instituição financeira a fim de abrir uma contestação administrativa, visando ressarcimento pelo banco.

