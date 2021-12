Sanepar anuncia possibilidade de desabastecimento de água devido a alto consumo em dez cidades

A Sanepar informou nesta terça-feira (21) que a falta de chuvas regulares, as temperaturas mais elevadas e o consequente aumento no consumo de água, especialmente neste período de festas e férias escolares, estão colocando os sistemas das regiões dos vales do Ivaí e Paranapanema em alerta. De acordo com o comportamento do consumo, pode ocorrer redução de pressão ou desabastecimento temporário em horários de pico, ou em dias nos quais, tradicionalmente, as atividades de limpeza doméstica estão concentradas, ou seja, sexta e sábado.



Neste momento, o alerta de alto consumo vale para as cidades de Apucarana, Rosário do Ivaí, Califórnia, Jardim Alegre, Faxinal, Jandaia do Sul, Mauá da Serra, Arapongas, Rolândia e Sabáudia. Conforme a necessidade, serão utilizados caminhões pipa para dar suporte ao abastecimento.



A Sanepar salienta que é fundamental a colaboração de todos no uso econômico da água tratada, evitando desperdícios e priorizando o seu uso para alimentação e higiene pessoal.



As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize. É recomendado reutilizar a água da lavagem e do enxágue de roupas. Reduza especialmente o tempo no banho. Ensaboe a louça, faça a barba e escove os dentes sempre com a torneira fechada. Verifique torneiras pingando e vazamentos em seu imóvel.



Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é importante que todos os imóveis tenham reservatórios. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua, avise imediatamente a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, que é feito pelo telefone 0800 200 0115, durante 24 horas por dia. Para tirar dúvidas sobre a situação do seu imóvel, ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



O cliente também pode consultar informações por meio do aplicativo para celular Sanepar Mobile ou pelo site da Sanepar.





