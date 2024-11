Sanepar passa a contar com linha de ônibus para receber clientes em Londrina

A partir da próxima segunda-feira (2), usuários do transporte público poderão descer do ônibus bem em frente à Central de Relacionamento da Sanepar da Rua Sergipe.A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) de Londrina instalou recentemente um ponto de ônibus com abrigo na Rua Sergipe n.º 1.738, entre a Rua Paranaguá e a Avenida Juscelino Kubitschek, a JK.Ali vai passar o ônibus da linha 208 – Higienópolis, que sairá do Terminal Urbano Central e subirá pela Av. São Paulo até entrar na Rua Sergipe. Esta linha segue para a Gleba Palhano, passando pela JK, Paranaguá, Amintas de Barros, Joaquim de Matos Barreto e Av. Ayrton Senna, por onde também passará no retorno para a região central.A Sanepar mantém em Londrina outras duas centrais de atendimento: na Avenida Saul Elkind, 3.341, zona Norte, e na Rua Bélgica, nº 1.345, sala 3, no Jardim Igapó, zona Sul. Esta foi inaugurada em fevereiro deste ano. As centrais da Sanepar em Londrina funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, sem fechar para almoço.Os clientes da Sanepar não precisam sair de casa para solicitar serviços. A empresa mantém atendimento ininterrupto pelo telefone 0800 200 0115 e pelo whatsapp. Serviços e outras questões também podem ser resolvidos pelo email [email protected] , pelo site www.sanepar.com.br (na parte de clientes).