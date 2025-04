Sanepar suspende manobras em Londrina e Cambé neste fim de semana

“A Portaria exige que a gente entregue a água com uma turbidez de 5 NTU. Nós estamos medindo esta turbidez, começamos com 280 e já estamos com 18”, pontua Gameiro. “Enquanto não atingirmos este índice, vamos continuar executando as descargas, limpando a tubulação e garantindo a potabilidade”, destaca.

Interrupção na terça





Para a interligação da nova Adutora da Sergipe no Centro de Reservação Maria Lúcia, na terça-feira (18), será necessário interromper o abastecimento de água nos seguintes bairros: Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Residencial Severo de Rudin Canziani, Jardim Hirata, Conjunto Habitacional Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jardim Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardins Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, e Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, Conjunto Habitacional Santiago, Conjunto Habitacional Santiago 2, Jardins São Tomás, Das Américas, Império do Sol, Residencial Itamaraty, Jardins Holanda 2, Coliseu, dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Conjunto Habitacional Garça Real, Jardim Leonor, Condomínio Residencial Ana Terra, Parque Industrial Cacique, Parque Industrial Horácio Sabino, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1 e 2, Jardim Maria Lucia, Residencial Santa Rita do 1 ao 7, Conjunto Habitacional Morumbi, Jardim Leste Oeste e Jardim São Francisco de Assis e áreas adjacentes.





O serviço deve ser executado das 8h às 18h. A normalização da distribuição de água deve ocorrer entre a noite de terça e a madrugada da quarta-feira (19).

