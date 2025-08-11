Sanepar vai funcionar até as 20h em Londrina e região para renegociação de dívidas

As unidades de atendimento da Sanepar de Londrina, Cambé, Arapongas e Apucarana estão entre as 30 centrais que vão funcionar até as 20h durante esta semana, de 11 a 15 de agosto, para facilitar a adesão ao Programa Água em Dia, que que oferece condições especiais para quem tem débitos com a empresa. O prazo para adesão ao programa acaba em 6 de setembro.





O programa permite a negociação e parcelamento para a quitação das faturas vencidas, sem multa, sem juros de mora e dispensa o pagamento de entrada para quem famílias em vulnerabilidade, pequenos comércios, que têm tarifas diferenciadas.

O horário normal de funcionamento é das 8h30 às 17h. Das 17 às 20h, as centrais vão atender exclusivamente para negociar as faturas em atraso.





O endereço das unidades que vão estender o horário de funcionamento pode ser conferido abaixo e no site da Sanepar e estão localizadas nos seguintes municípios:

· Apucarana

· Arapongas

· Cambé

· Campo Mourão

· Cascavel

· Colombo

· Cornélio Procópio

· Curitiba

· Fazenda Rio Grande

· Foz do Iguaçu

· Francisco Beltrão

· Guarapuava

· Londrina

· Maringá

· Matinhos

· Paranavaí

· Pato Branco

· Ponta Grossa

· Santo Antônio da Platina

· São José dos Pinhais

· Telêmaco Borba

· Umuarama

· União da Vitória





O diretor Comercial da Sanepar, Bihl Zanetti, afirma que a experiência desta primeira semana de atendimento em horário especial vai determinar outras estratégias para facilitar a adesão do Programa. “Vamos analisar como será a dinâmica dessa semana para definir se seguimos mais alguns dias no período noturno ou se abrimos as centrais alguns sábados”, destaca.



