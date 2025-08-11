Sanepar vai funcionar até as 20h em Londrina e região para renegociação de dívidas

As unidades de atendimento da Sanepar de Londrina, Cambé, Arapongas e Apucarana estão entre as 30 centrais que vão funcionar até as 20h durante esta semana, de 11 a 15 de agosto, para facilitar a adesão ao Programa Água em Dia, que que oferece condições especiais para quem tem débitos com a empresa. O prazo para adesão ao programa acaba em 6 de setembro.
O programa permite a negociação e parcelamento para a quitação das faturas vencidas, sem multa, sem juros de mora e dispensa o pagamento de entrada para quem famílias em vulnerabilidade, pequenos comércios, que têm tarifas diferenciadas.
O horário normal de funcionamento é das 8h30 às 17h. Das 17 às 20h, as centrais vão atender exclusivamente para negociar as faturas em atraso.
O endereço das unidades que vão estender o horário de funcionamento pode ser conferido abaixo e no site da Sanepar e estão localizadas nos seguintes municípios:
· Apucarana
· Arapongas
· Cambé
· Campo Mourão
· Cascavel
· Colombo
· Cornélio Procópio
· Curitiba
· Fazenda Rio Grande
· Foz do Iguaçu
· Francisco Beltrão
· Guarapuava
· Londrina
· Maringá
· Matinhos
· Paranavaí
· Pato Branco
· Ponta Grossa
· Santo Antônio da Platina
· São José dos Pinhais
· Telêmaco Borba
· Umuarama
· União da Vitória
O diretor Comercial da Sanepar, Bihl Zanetti, afirma que a experiência desta primeira semana de atendimento em horário especial vai determinar outras estratégias para facilitar a adesão do Programa. “Vamos analisar como será a dinâmica dessa semana para definir se seguimos mais alguns dias no período noturno ou se abrimos as centrais alguns sábados”, destaca.
Regras de adesão
O programa Água em Dia visa a regularização de débitos abrange todos os clientes da Sanepar.
Para ter seu cadastro regularizado, o cliente que tem a titularidade da conta deve ir até uma central de relacionamento com os documentos pessoais.
No caso de imóveis locados, o número de parcelas limita-se à vigência do contrato de locação.
Para clientes nas categorias Água Solidária, Micro e Pequeno Comércio e Entidades da Assistência Social
- 0% de entrada
- não incidência de juros de mora e multa
- parcelamento em até 60 meses
- juros do parcelamento de 0,28% ao mês
Para os demais Clientes Particulares (categorias: Residencial, Comercial, Industrial e Utilidade Pública)
- 5% de entrada
- não incidência de juros de mora e multa
- parcelamento em até 48 meses
- juros do parcelamento de 0,56% ao mês
O pagamentos da parcelas será feitos mensalmente,junto com a conta de água.
Há ainda condições especiais para clientes que têm débitos em discussão judicial, o que possibilita o encerramento dos processos. Não é permitida a renegociação de dívidas feita em programas de recuperação de crédito anteriores.