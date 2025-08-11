Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Programa Água em Dia

Sanepar vai funcionar até as 20h em Londrina e região para renegociação de dívidas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
11 ago 2025 às 10:35

Compartilhar notícia

Divulgação/Sanepar
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

As unidades de atendimento da Sanepar de Londrina, Cambé, Arapongas e Apucarana estão entre as 30 centrais que vão funcionar até as 20h durante esta semana, de 11 a 15 de agosto, para facilitar a adesão ao Programa Água em Dia, que que oferece condições especiais para quem tem débitos com a empresa. O prazo para adesão ao programa acaba em 6 de setembro.


O programa permite a negociação e parcelamento para a quitação das faturas vencidas, sem multa, sem juros de mora e dispensa o pagamento de entrada para quem famílias em vulnerabilidade, pequenos comércios, que têm tarifas diferenciadas.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O horário normal de funcionamento é das 8h30 às 17h. Das 17 às 20h, as centrais vão atender exclusivamente para negociar as faturas em atraso.


O endereço das unidades que vão estender o horário de funcionamento pode ser conferido abaixo e no site da Sanepar e estão localizadas nos seguintes municípios:

Publicidade


·       Apucarana

·       Arapongas

Publicidade

·       Cambé

·       Campo Mourão

Publicidade

·       Cascavel

·       Colombo

Publicidade

·       Cornélio Procópio

·       Curitiba

Publicidade

·       Fazenda Rio Grande

·       Foz do Iguaçu

Publicidade

·       Francisco Beltrão

·       Guarapuava

·       Londrina

·       Maringá

·       Matinhos

·       Paranavaí

·       Pato Branco

·       Ponta Grossa

·       Santo Antônio da Platina

·       São José dos Pinhais

·       Telêmaco Borba

·       Umuarama

·       União da Vitória


O diretor Comercial da Sanepar, Bihl Zanetti, afirma que a experiência desta primeira semana de atendimento em horário especial vai determinar outras estratégias para facilitar a adesão do Programa. “Vamos analisar como será a dinâmica dessa semana para definir se seguimos mais alguns dias no período noturno ou se abrimos as centrais alguns sábados”, destaca. 


Regras de adesão


O programa Água em Dia visa a regularização de débitos abrange todos os clientes da Sanepar.


Para ter seu cadastro regularizado, o cliente que tem a titularidade da conta deve ir até uma central de relacionamento com os documentos pessoais.


No caso de imóveis locados, o número de parcelas limita-se à vigência do contrato de locação.


Para clientes nas categorias Água Solidária, Micro e Pequeno Comércio e Entidades da Assistência Social

- 0% de entrada

- não incidência de juros de mora e multa

- parcelamento em até 60 meses

- juros do parcelamento de 0,28% ao mês


Para os demais Clientes Particulares (categorias: Residencial, Comercial, Industrial e Utilidade Pública)

- 5% de entrada

- não incidência de juros de mora e multa

- parcelamento em até 48 meses

- juros do parcelamento de 0,56% ao mês


O pagamentos da parcelas será feitos mensalmente,junto com a conta de água.


Há ainda condições especiais para clientes que têm débitos em discussão judicial, o que possibilita o encerramento dos processos. Não é permitida a renegociação de dívidas feita em programas de recuperação de crédito anteriores.

Sanepar horário Renegociação Dívidas débito atrasos atraso Londrina Cambé Arapongas Apucarana
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas