Santuário estende parque de diversões da Quermesse até domingo em Londrina

A pedido da comunidade, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, estenderá a programação do parque de diversões da Quermesse Junina da próxima quarta-feira (9) até domingo (13) para possibilitar uma atividade aos pais que têm filhos em período de férias. Ao mesmo tempo, funcionará a praça de alimentação, com opções de gastronomia, como pastel e bebidas diversas entre água e refrigerante. Os ingressos serão vendidos na secretaria e no bazar do Santuário.





“Depois de dois finais de semana de Quermesse, vamos acolher o pedido da comunidade para estender a programação do parque de diversões, principalmente para atender aos pais que têm filhos em idade escolar e estão de férias. É uma opção para as crianças se divertirem durante a noite”, afirma o padre Rodolfo. O parque funcionará de quarta a sexta, das 18h às 22h, no sábado, das 17h às 22h, e no domingo, das 17h às 22h. Os ingressos promocionais podem ser garantidos a partir de segunda-feira.

Entre as opções, estão no parque brinquedos como Barco Pirata, Tromba-tromba, Surf, Touro Mecânico, além de outros voltados mais para as crianças menores, como Fusca, Motoca, Carrossel, entre outros. “A criançada se diverte, gasta energia e é uma opção às famílias. Estaremos aqui para receber a todos”, diz o padre Rodolfo. Os ingressos antecipados custam R$ 5, durante a semana, e R$ 10 no dia.





Santuário

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, afinal, as promessas podem ser cumpridas no Santuário de Londrina. A Festa da Padroeira, hoje, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.