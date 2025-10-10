Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
EDUCAÇÃO ALIMENTAR

Bebê Clínica promove evento sobre saúde bucal e nutrição infantil

Redação Bonde com Agência UEL
10 out 2025 às 16:20

Compartilhar notícia

Teatro de fantoches elaborado pelos estudantes (Foto: Arquivo)
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Neste mês das crianças, a Bebê Clínica, localizada na Clínica Odontológica Universitária (COU), vai receber a “I Feira de Educação Alimentar e Nutricional”, no dia 21 de outubro. O evento, organizado pelos alunos do terceiro ano do Curso de Nutrição da UEL, será realizado das 12h às 17h e através de jogos e brincadeiras vai orientar sobre a alimentação adequada e saudável para promoção da saúde bucal e promoção da saúde e bem-estar geral das crianças.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Não é a primeira iniciativa realizada pelos alunos por conta da disciplina “Educação Alimentar e Profissional” presente no currículo da graduação. A ideia da parceria entre o Curso de Nutrição e a Bebê Clínica já existia, mas a feira foi planejada quando a professora sugeriu a apresentação, na Clínica, do teatro de fantoches que os alunos elaboraram.


Publicidade

“Eu conversei com a professora Cássia e falei vamos apresentar o teatro em um dia que tiverem crianças aqui, porque ficou legal. Aí ela falou que nós poderíamos  fazer uma coisa maior”, descreve Patrícia Pires, professora do Curso de Nutrição da UEL, que fica situado no Centro de Ciências da Saúde (CCS). 


Publicidade

Ao longo do ano, os estudantes já desenvolveram materiais didáticos e promoveram outras atividades visando contribuir para a saúde. “No início do ano nós participamos da Feira do Peixe Vivo, e quando surgiu a oportunidade de estarmos trabalhando aqui com a BB Clínica e com a COU, nós resolvemos organizar isso, junto com os alunos”, relata a professora.


Publicidade

As atividades que a feira vai proporcionar para seus visitantes auxiliarão as crianças a terem uma compreensão maior sobre os minerais, os nutrientes e as vitaminas que os alimentos possuem e também os benefícios que uma alimentação saudável pode trazer.


“Mas nós queríamos trazer algo além. Claro, influenciando na questão de saúde bucal, como o consumo de alguns alimentos que são adstringentes e ajudam, né, na limpeza dos dentes, mas não substitui a escovação, mas que também precisamos deixar de consumir um pouco esses alimentos que são ricos em açúcares, e promover uma alimentação mais saudável”, acrescenta a professora.

Cadastre-se em nossa newsletter


saúde bucal Saúde Infantil UEL criança teatro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas