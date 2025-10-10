Bebê Clínica promove evento sobre saúde bucal e nutrição infantil

Neste mês das crianças, a Bebê Clínica, localizada na Clínica Odontológica Universitária (COU), vai receber a “I Feira de Educação Alimentar e Nutricional”, no dia 21 de outubro. O evento, organizado pelos alunos do terceiro ano do Curso de Nutrição da UEL, será realizado das 12h às 17h e através de jogos e brincadeiras vai orientar sobre a alimentação adequada e saudável para promoção da saúde bucal e promoção da saúde e bem-estar geral das crianças.





Não é a primeira iniciativa realizada pelos alunos por conta da disciplina “Educação Alimentar e Profissional” presente no currículo da graduação. A ideia da parceria entre o Curso de Nutrição e a Bebê Clínica já existia, mas a feira foi planejada quando a professora sugeriu a apresentação, na Clínica, do teatro de fantoches que os alunos elaboraram.





“Eu conversei com a professora Cássia e falei vamos apresentar o teatro em um dia que tiverem crianças aqui, porque ficou legal. Aí ela falou que nós poderíamos fazer uma coisa maior”, descreve Patrícia Pires, professora do Curso de Nutrição da UEL, que fica situado no Centro de Ciências da Saúde (CCS).





Ao longo do ano, os estudantes já desenvolveram materiais didáticos e promoveram outras atividades visando contribuir para a saúde. “No início do ano nós participamos da Feira do Peixe Vivo, e quando surgiu a oportunidade de estarmos trabalhando aqui com a BB Clínica e com a COU, nós resolvemos organizar isso, junto com os alunos”, relata a professora.





As atividades que a feira vai proporcionar para seus visitantes auxiliarão as crianças a terem uma compreensão maior sobre os minerais, os nutrientes e as vitaminas que os alimentos possuem e também os benefícios que uma alimentação saudável pode trazer.





“Mas nós queríamos trazer algo além. Claro, influenciando na questão de saúde bucal, como o consumo de alguns alimentos que são adstringentes e ajudam, né, na limpeza dos dentes, mas não substitui a escovação, mas que também precisamos deixar de consumir um pouco esses alimentos que são ricos em açúcares, e promover uma alimentação mais saudável”, acrescenta a professora.

