Saúde comunica primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) notificou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3) sobre o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Estado após ingestão de bebida alcoólica.





O paciente é um homem de 60 anos, morador de Curitiba, que deu entrada em um hospital da Capital na quarta-feira (1º), após sofrer um atropelamento e relatar consumo de bebida alcoólica destilada.

Durante a internação, o quadro clínico apresentou agravamento, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Atualmente, o paciente permanece inconsciente e em estado grave.





A Sesa, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, acompanha a evolução clínica e aguarda o resultado dos exames laboratoriais para confirmação ou descarte da suspeita.

Em vídeo divulgado à imprensa, o Secretário de Estado da Saúde Beto Preto informou que a secretaria vai se reunir ainda nesta sexta-feira com o Ministério da Saúde para verificar se haverá repasse de estoque de ampolas de etanol farmacêutico, utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol.



"É um dilema que nós passamos nesse momento, mas volto a insistir para que todos nós tenhamos muito cuidado na ingesta de bebida alcoólica, observando os rótulos, observando a garrafa, principalmente das bebidas destiladas que são vendidas de forma fracionada, em doses ou em drinks. Não se trata de vender o pânico, mas que nós possamos passar por esse momento com o mínimo de pessoas atingidas", afirmou o secretário.





Em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar imediatamente o Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná) para orientação e conduta adequada.

Se houver ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação é buscar imediatamente uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou um hospital, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.