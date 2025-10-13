Pesquisar

Em estado grave

Saúde confirma mais um caso de intoxicação por metanol no Paraná

Redação Bonde com AEN-PR
13 out 2025 às 14:29

Foto: Sandro Araújo/ Agência Saúde/ DF
A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) confirmou, nesta segunda-feira (13), mais uma intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Estado. É uma mulher de 41 anos, residente em Curitiba, que está internada. O quadro da paciente é grave, mas considerado estável. Ela recebeu a indicação para receber o Fomepizol, que já foi liberado para o hospital onde ela está internada.


A Secretaria também foi notificada de um novo caso suspeito em Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba). Um homem de 41 anos que está internado. Outros dois casos suspeitos em Curitiba, que haviam sido notificados no final de semana, foram descartados pela Secretaria da Saúde: dois homens de 20 e 55 anos.

BALANÇO


Até o momento, o Paraná confirmou quatro casos, todos na Capital. Um paciente segue internado (homem de 60 anos) com quadro estável. Os pacientes de 71 e 36 anos já receberam alta.


Ao todo, o Estado soma 16 notificações, sendo quatro confirmados, onze descartados e um suspeito.

“Infelizmente tivemos mais uma confirmação de intoxicação por metanol no Paraná. A paciente está recebendo o tratamento necessário. Seguimos vigilantes para essa situação e preparados com os insumos necessários para o tratamento”, destacou César Neves, secretário de Estado da Saúde em exercício.

17ª Regional de Saúde Secretaria de Estado da Saúde Sesa Metanol Intoxicação por metanol Paraná
