Saúde de Londrina orienta público da zona oeste a procurar atendimento na nova UPA Centro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta aos pacientes da região Oeste de Londrina a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, espaço recém-inaugurado no prédio onde funcionava o antigo Hospital Mater Dei. Aberta em 11 de agosto, a unidade fica na rua Senador Souza Naves, 1.681, esquina com avenida Bandeirantes, e oferece atendimento de urgência e emergência clínica 24 horas, todos os dias, com uma série de serviços. A orientação tem como objetivo aprimorar o fluxo de atendimentos na rede municipal e reforçar a divulgação da nova unidade.





Neste momento, a instrução do Município vale especialmente aos moradores da região oeste que utilizavam a UPA Centro Oeste/Jardim do Sol, cuja estrutura geral passa por ampla reforma e precisou ser desativada temporariamente, com transferência dos serviços para a nova UPA Centro. Apesar da ampla divulgação feita pela Prefeitura via imprensa, canais de comunicação e redes sociais, muitas pessoas ainda estão se dirigindo ao Pronto Atendimento (PA) 24h do Jardim Leonor, onde houve aumento da procura, sendo uma unidade mais próxima dos bairros adjacentes.





Outra opção indicada pela SMS ao público da zona oeste é a UPA Sabará, também referência em atendimentos de urgência e emergência que não são possíveis de serem realizados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).





Com estrutura maior, a UPA Centro conta com 13 médicos plantonistas, sendo 12 clínicos gerais e um ortopedista todos os dias. Na terça-feira (19), a unidade registrou 250 atendimentos das 7h às 16h, com período de espera médio variando entre 1h e 1h30. Hoje (20), este tempo foi reduzido para cerca de 45 minutos até o momento. O total tem sido de 400 a 600 pacientes atendidos por dia.

Já no PA do Leonor, foram 248 atendimentos registrados ontem (19), com período de até 5 horas de espera, taxa que caiu para 2h30 nesta quarta-feira (20). Por sua vez, a UPA Sabará, na terça, computou 338 atendimentos com tempo médio de 2h20 aguardado pelos pacientes, reduzido para 1h40 hoje.

Quanto à capacidade geral, a UPA Centro possui 12 consultórios, 26 leitos de observação e 30 poltronas. O PA do Leonor conta com seis consultórios, enquanto a UPA Sabará dispõe de 9 consultórios.

Para facilitar o acesso dos pacientes da zona oeste à UPA Centro, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou ontem (19) um ônibus gratuito com 20 lugares saindo do PA do Leonor. Sete pacientes aceitaram o transporte e outros sete preferiram se locomover por meios próprios, totalizando 14 pacientes de baixo risco, ou seja, sem quadros de gravidade.





Outra medida adotada pela SMS, por conta da alta demanda, foi acrescentar um médico plantonista no PA do Leonor, das 19h à 1h, fortalecendo o suporte.

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, frisou que toda mudança inicial de logística em saúde acaba interferindo no fluxo e comportamento da população. “Há um volume significativo de procura no endereço novo da UPA Centro, que vem recebendo até pessoas que não frequentavam esse tipo de unidade, mas os indicadores iniciais são positivos, com estrutura eficaz e tempo de espera que foi reduzindo em relação aos primeiros dias de funcionamento. Como muita gente ainda está indo ao PA do Leonor, estamos incentivando e facilitando o acesso à UPA Centro, remanejando pacientes e reforçando ainda mais a divulgação”, afirmou.





Mais uma novidade adiantada pela titular da Saúde é que há programação para um possível atendimento ampliado na UBS do Leonor, a partir da próxima semana, com um médico extra para atender demandas de procura direta e fortalecer o suporte à comunidade da área oeste de Londrina.

A enfermeira Sônia Nascimento, que atua na gerência de Enfermagem da Diretoria de Urgência e Emergência em Saúde (DUES), disse que as estratégias aplicadas ajudam a agilizar os atendimentos e a reduzir a demanda reprimida do PA do Leonor. “A gestão está acompanhando tudo em tempo real e intervindo sempre que necessário, como ocorreu ontem com o transporte gratuito ofertado. Isto demonstra a preocupação em dinamizar o atendimento aos usuários dos serviços”, destacou.





Bons resultados

Na avaliação de Vivian Feijó, o início do funcionamento da UPA Centro é melhor que o planejado, oportunizando fluxo de urgência e emergência para atender com qualidade e proporcionar bem-estar à população. “O local já é bastante conhecido e fica em uma região tradicional como referência em saúde. O primeiro dia da UPA Centro foi naturalmente um pouco mais tumultuado, com até 3 horas de espera, mas ajustamos os processos e reduzimos isso significativamente. Estamos monitorando diuturnamente o comportamento e prontos para agir frente a qualquer mudança mais expressiva”, informou.





Sobre a UPA Centro





A unidade presta atendimento de urgência e emergência clínica, com acolhimento e classificação de risco, realizados por médicos clínicos gerais, além de procedimentos de enfermagem. Nos casos de trauma, o serviço conta com ortopedista de plantão 24 horas por dia.





Para receber os trabalhos, o prédio foi reformado e teve seus ambientes físicos reconfigurados. Os consultórios passaram de oito para 13, os leitos de observação de 16 para 24 e as poltronas de hidratação dobraram, de 15 para 30.





A quantidade de profissionais também foi ampliada, passando de nove médicos para 13, sendo 12 clínicos gerais e um ortopedista.





