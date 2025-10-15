Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PREVENÇÃO

Saúde distribui 12 mil doses de vacina pediátrica contra Covid-19

Redação Bonde com AEN-PR
15 out 2025 às 16:02

Compartilhar notícia

Foto: Sesa / Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai distribuir a partir desta quarta-feira (15) 12 mil doses de vacina pediátrica contra a Covid-19 para as 22 Regionais do Estado. O Ministério da Saúde enviou os imunizantes ao Paraná na sexta-feira (10), e estavam armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba.


O secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves, alertou sobre a importância da vacinação nas crianças que ainda não receberam o imunizante. “Quero destacar que principalmente as crianças de até três anos que ainda não tiveram contato com cepas anteriores do vírus e não receberam a vacina, é fundamental vaciná-las para garantir proteção”, disse.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


De acordo com o último Informe Epidemiológico de Vírus Respiratórios da Sesa, divulgado em 8 de outubro, que compreende os dados deste ano até 4 de outubro, foram notificados 18.165 casos e 146 óbitos de residentes no Paraná. A incidência é de 156,6 casos a cada 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade é de 1,26 óbito a cada 100 mil habitantes.


Dos 853 casos confirmados de Covid no período epidemiológico, 169 são de crianças até 6 anos, um acréscimo de 33 casos desde a última semana epidemiológica.

Publicidade


Vacinação e prevenção


As informações da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) apontam que de janeiro até 14 de outubro deste ano, o Paraná aplicou cerca de 98 mil doses da vacina contra a Covid-19. No mesmo período de 2024, foram mais de 330 mil aplicações, o triplo de doses. “Sem vacina, a doença pode evoluir para grave, como era na época da pandemia, e as vacinas estão à disposição. Nós precisamos cuidar de todos”, afirmou Neves.

Publicidade


Diretrizes


O calendário de vacinação contra a Covid-19 segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI) que prevê que crianças de 6 meses até 4 anos e 11 meses, pessoas com mais de 60 anos e gestantes integram o calendário nacional de vacinação anual.

Publicidade


A imunização também está disponível para os grupos de risco, que incluem indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade e pessoas em situação de rua. Esses públicos precisam receber dose de reforço anual e, no caso de idosos e pessoas imunocomprometidas, a recomendação é de reforço a cada seis meses.


Vale destacar que quem não está incluído no grupo prioritário e não tomou nenhuma dose da vacina pode e deve se vacinar a qualquer momento buscando atendimento na saúde pública.

Publicidade


Além da vacina, a Sesa reforça medidas simples e eficazes de prevenção:

- Higienizar as mãos com frequência, especialmente antes das refeições;

Publicidade

- Utilizar lenços descartáveis;

- Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar;

- Manter uma alimentação equilibrada e boa hidratação.

Cadastre-se em nossa newsletter

- Em caso de sintomas como febre, calafrios, mal-estar, dor de garganta, dor no corpo, tosse seca, fadiga, náuseas ou vômitos, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.


Saúde vacina Vacina da Covid Covid-19 imunização Secretaria de Estado da Saúde Ministério da Saúde sus
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas