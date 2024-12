Saúde no verão: entidade reforça cuidados com as pessoas idosas

A estação mais quente do ano começará no sábado (21) e, por isso, é válido ressaltar os cuidados que as pessoas precisam ter com a saúde no verão, especialmente a população 60+, para que possam usufruí-la da melhor maneira.





É fato que o sol faz bem para a saúde; no entanto, é preciso cuidado, especialmente para as pessoas idosas, que podem sofrer mais com os efeitos do calor.

De acordo com o geriatra e presidente da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), Marco Túlio Cintra, a desidratação e a hipertermia, quando o corpo atinge uma temperatura mais elevada que o normal, além do câncer de pele, são os principais problemas que o idosos podem enfrentar com a exposição errada ao sol.





Ele explica que se deve atentar aos sintomas desse aumento da temperatura. Entre os mais comuns estão a tontura, a dor de cabeça e o mal-estar. “Estes sintomas podem evoluir para situações mais graves, como desmaios e crises convulsivas. Por isso, todo cuidado e atenção são necessários.”

HIDRATAR É PRECISO





A questão da hidratação precisa ser levada a sério. Cintra revela que pessoas idosas tendem a ter a sensação de sede reduzida, além da dificuldade de troca de calor. Segundo ele, o mecanismo da sede pode estar reduzido na pessoa idosa, o que pode levá-la a uma diminuição na ingestão de líquidos e, por essa razão, há a necessidade de estimular esse consumo.

“Artifícios como água saborizada, sucos leves, chás e água de coco podem ser usados, pois garantem a hidratação adequada”, afirma o geriatra, ratificando que é importante evitar bebidas alcoólicas, cafeinadas ou muito açucaradas, pois podem contribuir para a desidratação.





Alimentos ricos em água, como frutas, entre elas melancia, melão e laranja auxiliam na hidratação, assim como alguns vegetais, como pepino e abobrinha. “É fundamental estar atento a sinais como lábios e língua secos, diminuição da urina, alterações de comportamento, confusão mental, tontura e fadiga. Tudo isso pode indicar que o idoso está desidratado.”

REFEIÇÕES DE FÁCIL DIGESTÃO





Manter uma alimentação balanceada fará a diferença na estação mais quente do ano. Dr. Cintra relata que o ideal é dar preferência a refeições leves e de fácil digestão, evitando alimentos gordurosos e pesados.

Por essa razão, saladas, frutas frescas e proteínas magras são bem-vindas.





“O armazenamento adequado dos alimentos precisa de atenção a fim de prevenir intoxicações alimentares, que são comuns no verão”, diz.





