evento gratuito

Secretaria da Mulher de Londrina promove palestra sobre crimes cibernéticos

Redação Bonde com N.Com
25 set 2025 às 16:47

Foto: Foto: iStock
Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) vai promover a palestra gratuita “Crimes Cibernéticos: Informação e Prevenção”. A atividade acontecerá na terça-feira (30), das 14h às 15h30, no auditório do Centro de Oficinas para Mulheres (COM), localizado na Rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara (Zona Sul).


A palestra é voltada a mulheres com idade a partir de 18 anos, residentes na área urbana e distritos rurais de Londrina, e será ministrada pela agente da Polícia Federal, Verônica Carvalho. Para participar, é necessário efetuar inscrição pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. Foram abertas 20 vagas.

A ação faz parte do Projeto Guardiões da Infância, uma iniciativa da Polícia Federal que visa prevenir o abuso sexual infantojuvenil e promover a cibersegurança entre crianças e adolescentes, pais e educadores através de palestras e atividades educativas em escolas e instituições.


De acordo com a psicóloga do Centro de Oficinas (COM), Lisnéia Rampazzo, é a primeira vez em que esse tema de extrema importância será oferecido para as mulheres atendidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. “O objetivo é capacitar as mulheres para que o ambiente digital se torne mais seguro”, disse.

A agente da Polícia Federal, Verônica Carvalho, explicou que as participantes serão provocadas a reconhecer os riscos inerentes à internet relacionados à privacidade e proteção de dados pessoais e, a partir desse conhecimento, buscar formas de proteger a si e aos outros. “Serão apresentadas situações-problema, notícias e reportagens relacionadas ao tema, de forma a mobilizá-las para os riscos e consequências de uma navegação não segura”, disse.


Segundo Carvalho, para que as mulheres possam avançar no sentido de analisar seu comportamento como usuárias e possivelmente criadoras de conteúdo, elas farão uma análise de seus perfis nas redes sociais e em plataformas de jogos, visando identificar e eliminar situações de risco. “As mulheres serão incentivadas a reconhecer a importância de refletir e planejar cuidadosamente a forma que desejam se expor nas redes, no sentido de preservar sua reputação presente e futura e, da mesma forma, proteger a sua privacidade e a de terceiros”, detalhou.

Durante a palestra, serão explorados os temas: prevenção e intervenção; identificação de sinais de risco; métodos eficazes de comunicação com crianças e adolescentes; navegação segura na internet e abuso (como reconhecer, como agir e a quem reportar esses casos suspeitos ou confirmados).


Palestras Secretaria da Mulher Crimes virtuais Prevenção Segurança das mulheres
