Secretaria da Saúde investiga morte suspeita por intoxicação por metanol no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (15) a suspeita de uma morte após intoxicação por metanol. Trata-se de um homem de 59 anos, residente de Foz do Iguaçu (Oeste). Ele deu entrada em uma UPA da cidade na terça-feira (14) com histórico de ingestão de bebida alcoólica e evoluiu a óbito ainda no pronto atendimento. Foi realizada coleta de material para análise laboratorial e a Sesa aguarda o resultado.





O Paraná já confirmou quatro casos, todos de Curitiba. Dois pacientes de 71 e 36 anos já receberam alta e dois seguem internados na Capital. Destes, uma mulher de 41 anos, está em estado grave mas estável, e um homem de 60 anos, permanece estável e apresentando melhoras.

Ao todo, o Paraná já registrou 17 notificações, sendo quatro casos confirmados, 12 descartados e um óbito ainda em investigação. Nesta quarta a pasta descartou um caso suspeito de Piraquara, de um homem de 41 anos.





O secretário em exercício da Saúde, César Neves, apresentou os dados em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. “Seguimos em alerta com os casos de intoxicação por metanol no Estado. Existe um trabalho grande de monitoramento, fiscalização e notificação e todos os órgãos do Paraná estão dedicados a esclarecer essa questão”, disse.

Antídoto





A Sesa recebeu do Ministério da Saúde 84 frascos de fomepizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. A Secretaria também realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que já está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O quantitativo deve ser entregue nesta semana. O Ministério da Saúde enviou ao Paraná 360 ampolas deste antídoto. A Sesa aguarda uma nova remessa de 180 ampolas.





Quatro pacientes do Paraná já receberam o antídoto. O produto é encaminhado diretamente ao hospital que está atendendo o caso notificado pelo Estado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) nacional.

Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente irá receber.





Sintomas e Sinais de alerta





É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.





Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea.





Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.





Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.





Atendimento





A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que vão orientar sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.





- CIATox Curitiba: 0800 041 0148

- CIATox Londrina: (43) 3371-2244

- CIATox Maringá: (44) 3011-9127

- CIATox Cascavel: (45) 3321-5261





Medidas de prevenção





A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:

- Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos.

- Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto.

- Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação.

- Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e

- Abastecimento (MAPA), que garante a fiscalização da produção.

- Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial.

- Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas.

- Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.



