BEBIDAS ADULTERADAS

Secretaria de Saúde investiga mais uma morte suspeita de intoxicação por metanol

Redação Bonde com AEN-PR
21 out 2025 às 18:51

Foto: Biodiesel Brasil
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu, nesta terça-feira (21), a notificação de mais um óbito suspeito após ingestão de bebida alcoólica na cidade de Foz do Iguaçu (Oeste).


Trata-se de um homem, 57 anos, que foi encontrado morto em casa nesta terça-feira (21). As condições do óbito são investigadas, assim como de outro óbito de um homem de 47 anos já notificado na segunda-feira (20). Nos dois casos, foi realizada a coleta de amostras e a Sesa aguarda o resultado dos materiais.

Além destes, nesta terça-feira (21), a Sesa recebeu a notificação de mais um caso suspeito. Um homem de 43 anos, morador da cidade de Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. Ele está internado com quadro estável e aguarda o resultado do exame laboratorial.


Ao todo, o Paraná já registrou 23 notificações. São  cinco casos confirmados –  quatro em Curitiba e  um em Foz do Iguaçu, que resultou em óbito (homem, 55 anos). Destes, dois pacientes de Curitiba seguem internados, uma mulher de 41 anos, em estado grave e um homem de 60 anos, estável.

A Sesa descartou 14 casos e 4 seguem em investigação: 1 em Curitiba – mulher de 49 anos que está internada com quadro estável; 1 em Almirante Tamandaré – um homem de 43 anos, internado com quadro estável - e os dois óbitos masculinos em Foz do Iguaçu: 47 e 57 anos.´


Antídoto

O Paraná recebeu na última semana 424 ampolas de etanol farmacêutico adquiridas pelo Governo do Estado, por meio da Sesa. O medicamento é utilizado como antídoto para os casos de intoxicação por metanol e, nesta semana, foi enviado para as quatro Macrorregionais de Saúde e para Curitiba juntamente com outras 180 ampolas que o Estado recebeu do Ministério da Saúde.

A Sesa já descentralizou as 84 doses de fomepizol recebidas do Ministério da Saúde no último dia 10. Elas também foram enviadas para as quatro Macrorregionais de Saúde e para a SMS de Curitiba.


Quatro pacientes do Paraná já receberam o antídoto. Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente receberá.

Sintomas e sinais de alerta


É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.


Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea.


Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.


Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.


Atendimento

A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que orientarão sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.


  • CIATox Curitiba: 0800 041 0148
  • CIATox Londrina: (43) 3371-2244
  • CIATox Maringá: (44) 3011-9127
  • CIATox Cascavel: (45) 3321-5261

Medidas de prevenção

A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:

  • Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos.
  • Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto.
  • Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação.
  • Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que garante a fiscalização da produção.
  • Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial.
  • Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas.
  • Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.

