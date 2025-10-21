Secretaria de Saúde investiga mais uma morte suspeita de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu, nesta terça-feira (21), a notificação de mais um óbito suspeito após ingestão de bebida alcoólica na cidade de Foz do Iguaçu (Oeste).





Trata-se de um homem, 57 anos, que foi encontrado morto em casa nesta terça-feira (21). As condições do óbito são investigadas, assim como de outro óbito de um homem de 47 anos já notificado na segunda-feira (20). Nos dois casos, foi realizada a coleta de amostras e a Sesa aguarda o resultado dos materiais.

Além destes, nesta terça-feira (21), a Sesa recebeu a notificação de mais um caso suspeito. Um homem de 43 anos, morador da cidade de Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. Ele está internado com quadro estável e aguarda o resultado do exame laboratorial.





Ao todo, o Paraná já registrou 23 notificações. São cinco casos confirmados – quatro em Curitiba e um em Foz do Iguaçu, que resultou em óbito (homem, 55 anos). Destes, dois pacientes de Curitiba seguem internados, uma mulher de 41 anos, em estado grave e um homem de 60 anos, estável.

A Sesa descartou 14 casos e 4 seguem em investigação: 1 em Curitiba – mulher de 49 anos que está internada com quadro estável; 1 em Almirante Tamandaré – um homem de 43 anos, internado com quadro estável - e os dois óbitos masculinos em Foz do Iguaçu: 47 e 57 anos.´





Antídoto

O Paraná recebeu na última semana 424 ampolas de etanol farmacêutico adquiridas pelo Governo do Estado, por meio da Sesa. O medicamento é utilizado como antídoto para os casos de intoxicação por metanol e, nesta semana, foi enviado para as quatro Macrorregionais de Saúde e para Curitiba juntamente com outras 180 ampolas que o Estado recebeu do Ministério da Saúde.

A Sesa já descentralizou as 84 doses de fomepizol recebidas do Ministério da Saúde no último dia 10. Elas também foram enviadas para as quatro Macrorregionais de Saúde e para a SMS de Curitiba.





Quatro pacientes do Paraná já receberam o antídoto. Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente receberá.

Sintomas e sinais de alerta





É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.





Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea.





Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.





Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.





Atendimento

A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que orientarão sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.





CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261





Medidas de prevenção





A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:



