Secretaria do Trabalho de Londrina divulga mais de 400 vagas de emprego

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina começou a semana disponibilizando cerca de 440 vagas de emprego divididas em mais de 150 distintos cargos. Algumas das oportunidades não exigem experiência na função, e o nível de escolaridade é diversificado.

O destaque é para as 76 oportunidades específicas do “Dia D” do profissional com deficiência. Essa ação reuniu empresas da cidade e, segundo o Executivo, visa contribuir para a inserção profissional e social do trabalhador com deficiência no mercado de trabalho. Para ver os detalhes de todas as vagas disponíveis do “Dia D” e se candidatar, é necessário acessar o site da ação.



A lista completa de oportunidades pode ser conferida pelo site da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no Portal da Prefeitura.





Para se candidatar, os interessados podem agendar o atendimento on-line, e receber o atendimento por WhatsApp, direto de casa, pelo serviço disponibilizado pela pasta do Trabalho. Quem preferir também pode fazer o agendamento para o atendimento presencial.

Dentre as funções abertas, estão à disposição mais de 50 oportunidades para quem quer trabalhar com vendas, desde as que pedem tempo de trabalho com carteira assinada na função até as que não exigem experiência.





Existem oito chances para motoristas carreteiros com experiência e cinco oportunidades para auxiliar administrativo em quatro empresas diferentes.





Na página da Secretaria, além das vagas disponíveis, está o link para cadastro no Portal Emprega Brasil. Pelo site, o trabalhador efetiva seu encaminhamento on-line, sem sair de casa; basta clicar no botão “Cadastro online para vagas”.





O aplicativo Sine Fácil também está disponível para o processo de encaminhamento. É importante lembrar que, para que a vaga esteja disponível, é preciso que o trabalhador preencha os requisitos estabelecidos pela empresa, como escolaridade e tempo de experiência na função, por exemplo.





Quem desejar, pode agendar o atendimento presencial na SMTER. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e a agenda é aberta diariamente, às 8h, também no Portal da Prefeitura. O agendamento é sempre para o próximo dia útil e, uma vez esgotados os horários, a agenda é fechada até as 8h do dia seguinte.