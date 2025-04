Seed lança novo PSS com 500 vagas para professores, pedagogos e intérpretes no Paraná

A Seed (Secretaria Estadual da Educação) do Paraná publicou nesta sexta-feira (25) o edital do novo PSS (Processo Seletivo Simplificado), destinado à contratação temporária de professores, pedagogos e tradutores/intérpretes para a rede estadual de ensino. As inscrições serão abertas no dia 5 de maio.





O certame ofertará 500 vagas distribuídas nos 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação), com reserva de 10% para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência. O período de inscrição se estenderá até 18 de maio, exclusivamente no site www.pss.pr.gov.br, onde o candidato deverá fazer cadastro prévio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A seleção consistirá de prova de títulos, de caráter classificatório, com pontuação total de até 100 pontos. Cada habilitação/função tem sua especificidade, portanto é importante que o candidato verifique criteriosamente o edital antes de se inscrever. É possível se inscrever em quantas funções desejar, desde que possua a escolaridade exigida.





O resultado provisório será divulgado após as 16h do dia 22 de maio de 2025. A classificação final será homologada em 30 de maio, com divulgação no site da Secretaria da Educação do Paraná.





O prazo de validade do certame é até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado uma vez. Para detalhes completos sobre cronograma, número exato de vagas por NRE, requisitos de escolaridade e instruções de apresentação de documentos, consulte o edital, disponível na página da Seed a partir de 25 de abril.