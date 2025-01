Seguidores de Biden no Instagram são mantidos em perfil de Trump

Alguns usuários das redes sociais da Meta, Facebook e Instagram, se surpreenderam ao receber publicações em seus feeds do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de seu vice-presidente, JD Vance, ou da primeira-dama, Melania Trump, desde que o novo governo foi empossado na segunda-feira (20).





Isso ocorre devido ao fato de que, nos EUA, as contas oficiais nas redes sociais estão sob os usuários "Potus" ("President of the United States"), "Vp" ("Vice-president") e "Flotus" ("First Lady of the United States"), cujos donos mudam com a mudança dos ocupantes da Casa Branca.





Após a posse do novo presidente, as contas do Facebook e do Instagram do governo anterior são arquivadas, e as publicações e os seguidores são mantidos nesses arquivos. Enquanto isso, os mesmos seguidores são transferidos para as contas oficiais.





O porta-voz da Meta, Andy Stone, foi ao Threads explicar a confusão.



