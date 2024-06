Segunda edição do Rural Maringá Junino começa nesta quinta-feira

A 2ª edição do Rural Maringá Junino vai transformar o Parque Internacional de Exposições de Maringá (Noroeste) em um grande “arraiá” com entrada gratuita para a comunidade da região.





Para isso, o Pavilhão de Indústria e Comércio já está todo caracterizado com símbolos e manifestações folclóricas dos festejos juninos. A organização é SRM (Sociedade Rural de Maringá), que promete o maior São João do Sul do Brasil.

A festa começa na quinta-feira (27), às 19h, e continua até domingo (30), com intensa programação nos períodos da tarde e noite, incluindo apresentações de quadrilhas, concurso de dançarinos de forró, shows regionais, missa sertaneja, bingo, baile da Melhor Idade, brinquedos infantis e comidas típicas.





Entre as atrações confirmadas para se apresentar no Rural Maringá Junino está a quadrilha Junina Muleka, campeã do Festival de Quadrilhas da Paraíba, o apresentador Virgolima da Paraíba, Fernando Gaiteiro, Amigos do Jaspion, Trio Magujé, Rodrigo & Ravel, Trio Pau Brasil, Tercílio Men e Amigos Musicais, Cintia Santos e o Arrumadinho Ajeitado, Grupo Corda Crua, Mayra Gaiteira & Mateus, Grupo Canoeiros, Rique Galiani, Lucy Borges & Tico Gardin e Grupo Rosa Açucena.







A programação trará também tradicionais atividades juninas como a Ponte Passou Casou, o painel de fitinhas de São João do Bonfim e a Fonte dos Pedidos, lembrando que todas as moedas recebidas serão revertidas para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.





