Sem acesso à Série B, Londrina Esporte Clube cai no ranking nacional de clubes

A permanência do Londrina na Série C do Campeonato Brasileiro fez com o que Alviceleste caísse na classificação do Ranking Nacional de Clubes (RNC). A lista atualizada após o fim da temporada 2024 foi divulgada pela CBF na última sexta-feira (13).





O Londrina aparece na 45ª colocação, com 3.124 pontos. No fim do ano passado, o LEC estava em 37º. O Tubarão foi ultrapassado pelo Operário e agora é o quarto melhor paranaense colocado no RNC.

Enquanto o time de Ponta Grossa voltou para a Série B em 2024 e terminou a competição em sétimo lugar, o LEC caiu no ano passado e não conseguiu o acesso na Série C deste ano. O Operário é o 31º colocado, com 4.160 pontos. Na temporada passada, era o 39º.





O melhor paranaense segue sendo o Athletico, apesar do rebaixamento para a Série B. O rubro-negro ocupa o sexto lugar, com 13.464 pontos. O Coritiba está em 24º, com 6.496. O Maringá, que jogará a Série C em 2025, está na posição 73, com 1.233 pontos.





O Ranking Nacional de Clubes leva em consideração o desempenho dos clubes nos últimos cinco anos das quatro primeiras divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.





