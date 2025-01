Sema inicia poda e limpeza do Bosque Municipal para reduzir mau cheio no centro de Londrina

A Sema (Secretaria do Meio Ambiente) de Londrina iniciou a poda de árvores no Bosque Municipal Marechal Rondon, numa primeira etapa para diminuir o mau cheio característico do local e torná-lo mais aprazível para a população. O objetivo é reduzir áreas de projeções de galhos onde pombos permanecem e deixam fezes, além de retirar, num segundo momento, material orgânico em decomposição.



Os trabalhos começaram na quinta-feira (16) e deveriam durar cerca de uma semana, segundo o secretário da pasta, Gilmar Domingues Pereira. Entretanto, para a execução dos serviços com segurança, é necessário que o céu esteja aberto, com tempo favorável.



“As podas são para o controle das sujidades caindo nas calçadas e espaço interno do bosque. Não dá para ter um controle da população de pombos [só com esta medida], apenas de áreas de abrigo destas aves e de projeções nas vias onde caem as fezes”, explica.



Após a poda, equipes das secretarias do Meio Ambiente e de Obras, além da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), iniciam a retirada da serrapilheira, camada de materiais orgânicos, como folhas secas, galhos, restos de frutas, flores e animais mortos em decomposição.



Embora exerçam a função, na natureza, de fertilizar o solo, também exalam odor – no caso do Bosque Central, também estão contaminadas com fezes dos pombos. A retirada será feira de forma manual, com rastelos, para manter mudas de pequeno porte que brotam.



Com isso, espera o secretário, devem diminuir as reclamações sobre a sujeira na área central, principalmente em trechos das avenidas São Paulo e Rio de Janeiro e algumas transversais, como a Rua Piauí – que atravessa o bosque em forma de calçada.



Mas, de acordo com ele, dentro do bosque há descartes irregulares feitos pela população. “Até um tubo de televisão já achamos.”





Controle dos pombos



Maior desafio ambiental do centro de Londrina, o controle da população dos pombos é um transtorno cuja solução ainda está em estudo dentro da Sema. De acordo com Gilmar Pereira, equipes da secretaria estão empenhadas em buscar alternativas tecnológicas. “Este é um problema mundial. Roma investiu em tecnologia e limpeza, que é o que pretendemos fazer aqui”, afirma.



Algumas propostas já foram descartadas, como a adição de anticoncepcionais em ração. “Temos uma corrente contrária [na própria pasta], porque outras espécies também teriam acesso ao alimento, o que não seria interessante. Então, vamos atrás de outras resoluções. Temos três pessoas imbuídas apenas desta tarefa”, diz.







Enquanto isso, a proposta é manter uma equipe fixa para manutenção constante no bosque, numa ação chamada de “triplo A”: abrigo, alimento e água. Segundo Domingues, por enquanto, a estratégia é reduzir o local para que as pombas se abriguem, além da disposição de alimentos e água para elas em áreas urbanas.



Porém, diferente de outras metrópoles mundiais, a principal espécie que infesta o centro de Londrina é a Zenaida auriculata, popularmente conhecida como amargosinha, e não o pombo das rochas, espécie exótica que se adapta bem a centros urbanos por conta das construções. “A amargosinha é de muito mais difícil controle populacional. São mais resistentes e podem sobrevoar 250 quilômetros por dia, em bandos imensos.”





Sema cogita até abate de pombos para combater infestação no centro de Londrina A infestação de pombos na área central de Londrina, especialmente no Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, está



Mestrando de Ciências Biológicas lotado no Laboratório de Ornitologia e Bioacústica da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Matheus Eduardo Bortolloti afirma que as ações eficazes para afastar os pombos de áreas urbanas são processos lentos, que demoram anos para terem sucesso.



Ele afirma que a amargosinha é uma espécie nativa que, assim como outras, se beneficiou do desmatamento para produção rural, que disponibilizou mais grãos para alimentação, além da redução de predadores naturais. Porém, para ele, é uma surpresa a presença em áreas urbanas, justamente porque não se alimentam de descartes de alimentos humanos, como o pombo das rochas.



Para ele, a solução “triplo A” proposta pela Sema é interessante ao diminuir abrigo nas árvores, mas, também seria necessário monitorar se farelo de alimentos ou mesmo pipoca não estariam incentivando a presença na área urbana.



Aliás, não alimentar os pombos, prática comum nas praças, é fundamental para desestimular a presença em locais urbanizados, assim como verificar se não há alguma indústria de ração que possa estar beneficiando a superpopulação com vazamento ou descarte irregular.