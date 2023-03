Semáforo entre ruas Borba Gato e Mato Grosso começa a funcionar nesta quarta-feira

O cruzamento entre as ruas Borba Gato e Mato Grosso, na área central de Londrina, passará a contar com um novo conjunto semafórico a partir dessa quarta-feira (15). A ativação dos dispositivos, que começaram a ser instalados há cerca de 20 dias, será feita pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) após o término de algumas ações na região.







Entre as intervenções a serem realizadas estão a instalação de placas, o ajuste de guias para o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, além da pintura de nova sinalização viária – atividade cuja execução depende da secura completa do asfalto.

De acordo com o gerente operacional de trânsito da CMTU, Laercio Voloch, o acionamento dos aparelhos irá disciplinar o tráfego na área, melhorando as condições de circulação e oferecendo mais segurança a pedestres e condutores.





Ele explicou que, além de reunir no entorno grande variedade de comércios, prédios residenciais e clínicas médicas, o ponto onde os novos semáforos foram instalados fica próximo ao Pronto Atendimento (PA) da Unimed Londrina.

Segundo ele, a aquisição dos dispositivos luminosos foi feita pela operadora de planos de saúde, como medida mitigatória das obras de expansão da unidade. “A compra integra um estudo de impacto de vizinhança, já que, com a ampliação, há expectativa de aumento do tráfego nas imediações”, detalhou.

Voloch contou que, além do conjunto semafórico implantado na interseção das ruas Borba Gato e Mato Grosso, o acordo entre a cooperativa médica e o Município estabeleceu ainda a colocação de sinaleiro para pedestres no cruzamento da Borba Gato com a Souza Naves, onde porta-focos para veículos já regulavam o trânsito.

“Os semáforos para pedestres foram comprados pelo hospital, a CMTU realizou a instalação e eles estão operando há aproximadamente dez dias. Com a ativação dos demais aparelhos na terça-feira, esperamos uma melhora significativa no trânsito da região”, afirmou o gerente.

Com o início da operação dos novos sinaleiros, a rua Borba Gato passará a ter três cruzamentos semaforizados seguidos: na altura da avenida Duque de Caxias, no encontro com a Mato Grosso e com a Souza Naves.

Os aparelhos serão programados para funcionar de maneira sincronizada, de modo formar a chamada “onda verde”, que é quando a abertura de semáforos em sequência promove maior fluidez do trânsito.

O início do funcionamento do novo conjunto semafórico está diretamente condicionado as condições climáticas. Caso haja chuva no período da manhã, a ação será transferida para nova d