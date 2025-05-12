Semana começa com mais de 20 mil oportunidades de emprego no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com a oferta de 20.530 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.398 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe (cortador de carne), com 1.028 vagas, operador de caixa, com 792 e abatedor, com 782 oportunidades.





Na região de Londrina, há oferta de 1.954 vagas de emprego. Entre eles, para as funções de alimentador de linha de produção, com 519 oportunidades, servente de obras, com 85, operador de caixa, com 60 e vendedor de comércio varejista, com 57.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A região de Cascavel conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.399). São 1.451 vagas para auxiliar de linha de produção, 478 para abatedor, 350 para magarefe e 268 para operador de caixa.





A Grande Curitiba aparece em seguida (3.389), com 436 oportunidades para alimentador de linha de produção, 214 para faxineiro, 205 para operador de caixa e 134 para atendente de lojas e mercados.

Publicidade





Nas demais regionais do Interior também são destaques Campo Mourão (2.389), Foz do Iguaçu (1.705 ) e Pato Branco (1.528). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 1.017, magarefe, com 430, abatedor, com 73 vagas e vendedor de comércio varejista, com 60 oportunidades.





Em Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (505), magarefe (76), abatedor (60) e faxineiro (54). Na região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 834 vagas para alimentador de linha de produção, 99 para operador de caixa, 98 para repositor de mercadorias e 55 para abatedor.





“O número expressivo de vagas reforça o momento positivo do mercado de trabalho no Paraná. Estamos trabalhando para conectar ainda mais os empregadores aos trabalhadores e garantir que as oportunidades cheguem a todas as regiões do Estado”, afirmou o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo.





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.