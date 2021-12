Semana deve terminar com sol e calor ultrapassando 30ºC em Londrina, prevê IDR

A semana deve encerrar com sol e calor em Londrina, se depender da previsão da agrometeorologista Angela Costa. As temperaturas podem ultrapassar os 30ºC facilmente nos próximos dias, sendo que as máximas esperadas para a tarde desta quinta-feira (2) são de 33ºC.

Mínimas registradas pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), com sua estação meteorológica situada na zona sul da cidade, foram de 18ºC e devem manter-se neste patamar nas manhãs que se seguem.

Uma massa de ar seco e quente, que paira sobre grande parte do Paraná, ajuda a explicar o atual cenário climático. A expectativa é que o astro-rei brilhe de modo generalizado pelo estado.





É apenas na tarde de domingo (5) que Londrina deve acompanhar um aumento de nebulosidade. Há chance de chover na segunda-feira (4), como prevê a pesquisadora.





