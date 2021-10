Sercomtel prevê restabelecer em 10 dias luminárias danificadas por temporal em Londrina

A Sercomtel Iluminação deve restabelecer as luminárias danificadas pelo temporal de sábado (23) em aproximadamente 10 dias.

Essa é a previsão do gerente de Operações da Sercomtel Iluminação, Helder Cavalcante de Oliveira. “Como a Sercomtel Iluminação é a responsável pela manutenção e pela expansão da rede do parque de Londrina, faz parte da atribuição ter um material reserva (que será usado nas substituições). O material é suficiente para restabelecer 100% dos problemas ocasionados. Todas as dez equipes estão trabalhando nisso".

Oliveira apontou que os maiores problemas registrados estão relacionados às quebras de postes da Copel, que consequentemente acabam danificando as luminárias da Sercomtel Iluminação.





"Algumas outras queimaram por conta da chuva, do forte vendaval. Muitas acabaram queimando as lâmpadas das luminárias", acrescentou explicando que com relação aos postes caídos, só se restabelece a iluminação quando a Copel realiza o conserto do poste.



