Serviços na rede de água podem deixar bairros desabastecidos nesta quinta

Um serviço de higienização de reservatórios e interligação da rede de distribuição da Sanepar pode deixar bairros da zona norte de Londrina sem abastecimento de água ou com oscilação de pressão nesta quinta-feira (22). O serviço já estava programado desde a sexta-feira (16).





Os trabalhos iniciam às 8h e devem ser concluídos até as 18h. A previsão é de que o abastecimento normalize até as 23h59, de forma gradativa. A Sanepar alerta que, em situações como esta, o correto é fazer o uso econômico e priorizar a água tratada para alimentação e higiene.

Podem ser atingidos os seguintes locais: Jardim Moriá, Jardim São Jorge, Jardim Novo Horizonte, Residencial Novo Horizonte 2, Jardim Maria Celina, Jardim Everest, Jardim Ilha do Mel, Jardim Paracatu, Residencial Tocantins, Jardim Parati, Residencial do Café, Jardim Continental, Jardim dos Pássaros, Conj. Hab. Parigot de Souza 1 e 3, Jardim dos Estados, Jardim Alto da Boa Vista 1, Jardim São Paulo, Parque Presidente Vargas, Jardim Arapongas, Parque Residencial Porto Seguro 1 e 2, Conj. Hab. Manoel Gonçalves 1 e 2, Conj. Vivi Xavier, Jardim Athenas Leblon 2, Parque Leblon Nasri, Jardim Santa Cruz, Jardim das Palmeiras, Jardim Planalto, Jardim Belle Ville, Conj. Hab. Sebastião de Melo Cesar, Parque Industrial Germano Balan, Jardim Gávea, Jardim Paris, Residencial Cancún, Residencial Prof. Madalena, Portal do Sol, Jardim São Paulo 2, Conjunto Habitacional José Giordano, Conjunto Habitacional Chefe Newton Guimarães, Jardim Shekinah, Regularização Cohab, Jardim Bavária, Jardim Prof. Marieta, Jardim Viena.





Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Serviços programados podem ser cancelados e/ou adiados de acordo com as condições climáticas ou por razões técnicas.



