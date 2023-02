Servidoras da Vigilância Sanitária de Ibiporã denunciam vereador por coação

O vereador Gilson Mensato (PL), de Ibiporã, na RML (Região Metropolitana de Londrina), está sendo investigado pelo Conselho de Ética do Legislativo local devido a um possível caso de coação contra agentes da Vigilância Sanitária do município.







De acordo com documentos enviados pela Secretaria de Saúde da cidade à Câmara Municipal de Ibiporã — e aos quais a FOLHA teve acesso —, o parlamentar esteve no órgão de fiscalização em dezembro de 2022 e, segundo uma ata assinada por duas servidoras e pelo próprio Mensato, questionou-as a respeito de uma infração aplicada contra uma padaria que, conforme a denúncia, seria de um “amigo” do vereador.

Publicidade

Publicidade





As funcionárias públicas responderam a Mensato que a medida foi tomada porque o estabelecimento deixou de cumprir exigências sanitárias dentro do prazo estipulado por lei e que deveria apresentar defesa em 15 dias.





O parlamentar, segundo a descrição do ocorrido, questionou em seguida o motivo de a Vigilância Sanitária entrar na padaria “sem autorização”. As profissionais argumentaram que há situações em que o órgão fiscalizador possui poder de polícia. Gilson Mensato, por sua vez, disse a elas para “tomarem cuidado” com o uso do termo “poder de polícia”.

Publicidade





“O comportamento e a reação alterada do vereador em questionar o trabalho dos fiscais da Vigilância Sanitária demonstram claramente a ingerência política no cumprimento dos deveres dos agentes, causando constrangimento e indignação dos referidos servidores”, afirmou a secretária de Saúde da cidade, Leiliane de Jesus, no ofício em que descreveu a situação para a Câmara Municipal de Ibiporã.





Outro lado

A FOLHA também procurou Gilson Mensato, que optou em não conceder entrevista. O parlamentar encaminhou à reportagem um ofício enviado por ele à presidente da Câmara, Maria Galera (PTB), e à secretária de Saúde em que apresenta sua versão dos fatos.





“A atuação deste vereador se deu diante das regras de cordialidade e urbanidade. Entender como ‘ingerência’ a atuação típica do vereador faz questionar se a direção da referida secretaria compreende os rudimentos da administração pública, e o papel de cada ente”, defendeu-se o denunciado.