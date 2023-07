Servidores municipais de Londrina devem realizar recadastramento previdenciário na Caapsml

A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) está convocando todos os servidores municipais – ativos, aposentados e pensionistas – a realizarem o recadastramento previdenciário. O processo, obrigatório, teve início em 5 de junho e se estenderá até o dia 30 de setembro deste ano. Na sessão desta terça-feira (11) da Câmara Municipal de Londrina, representantes da Caapsml, do Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina (Sindserv) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura ressaltaram que aqueles que não efetivarem o recadastramento no plano de seguridade social terão suspenso o pagamento de sua remuneração, proventos de aposentadoria ou pensão.





O superintendente da Caapsml, Luiz Nicacio, afirmou que em cada secretaria municipal (e também na Câmara Municipal) há servidores apoiadores que estão à disposição para tirar dúvidas sobre o recenseamento. Enelice Alves da Silva, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura de Londrina, ressaltou que a entidade também está auxiliando os servidores, inclusive os ativos, no recadastramento. Para isso, porém, é preciso agendar atendimento pelo 3342-2435, já que cada consulta pode demorar até uma hora.

O recenseamento é obrigatório e está previsto no decreto municipal nº 589, de 22 de maio de 2023. “Nós concordamos com a importância do recadastramento, não só para as vias legais, mas também para a manutenção de todo o contato com os servidores, dos dados dos servidores, além da possibilidade de conseguirmos estudos sobre a previdência, sobre o futuro e o presente, projeções. Contudo, vemos que está ocorrendo uma dificuldade de comunicação, de fazer chegar aos servidores a necessidade do recadastramento”, afirmou a diretora de Comunicação do Sindserv, Giovana Neila Cevallo Crosxiati.





Como fazer

O recadastramento deve ser realizado por meio do site caapsml.londrina.pr.gov.br. Ao acessar o site, os servidores devem clicar no ícone "RECADASTRAMENTO 2023". Depois, basta ir em “PASSO A PASSO” e baixar documento para orientar o recadastramento. Em seguida, é preciso acessar o ícone “RECADASTRAMENTO 2023” para iniciar o procedimento.