Sesa confirma 405 novos casos e 4 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (17) mais 405 casos confirmados e 4 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.423.772 casos confirmados e 42.802 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de abril (344), fevereiro (40) e janeiro (7) de 2022; outubro (1), setembro (1), agosto (1), julho (2), junho (1), abril (1), março (1) de 2021; dezembro (1), novembro (2), agosto (2) e julho (1) de 2020.





Com a diminuição na taxa de infecção pela Covid-19, o número de internamentos também tem reduzido consideravelmente no Estado. Por esse motivo, em janeiro, foi realizada uma reorganização nos leitos, que anteriormente eram exclusivos e passaram a ser preferenciais para a doença, podendo receber também pacientes com outros agravos.





Com a nova sistemática, a partir de agora a divulgação do número de internados pela Covid-19 será com base nos códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID 10), registrados no momento da reserva do leito, e não mais por leito ocupado.115 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito estão internados em leitos SUS (56 em UTI e 59 em leitos clínicos/enfermaria).

A Sesa informa a morte de mais quatro pacientes. São 3 mulheres e 1 homem com idades de 69 a 81 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de agosto de 2020 a 24 de julho de 2021.